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В ПсковГУ презентуют Международный центр нейтронных исследований

21 марта в 16.00 в аудитории 63 главного корпуса Псковского государственного университета (пл. Ленина, д. 2) состоится презентация Международного центра нейтронных исследований НИИ «Курчатовский институт» - ПИЯФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, Псковский государственный университет планирует заключение договора о сотрудничестве с НИИ «Курчатовский институт» - ПИЯФ по вопросам целевой подготовки, организации обучения по образовательным программам в сетевой форме, прохождения практик и стажировок студентов, повышение квалификации преподавателей ПсковГУ.

Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ) является одним из семи научных центров, входящих в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт»). НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ носит имя академика Б. П. Константинова (1910–1969) – крупнейшего советского физика, директора Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе АН СССР (1957–1967), вице-президента Академии наук СССР (1966–1969), сыгравшего определяющую роль в организации института.

В Институте работает около 2000 человек, из них 580 научных сотрудников, более 70 докторов и 260 кандидатов наук. Три сотрудника были избраны действительными членами Российской академии наук, восемь — членами-корреспондентами.

Основу исследовательской инфраструктуры НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ составляют научно-исследовательский реакторный комплекс ВВР-М, реакторный комплекс ПИК, научно-исследовательский ускорительный комплекс СЦ-1000 и циклотрон Ц80.

Экспериментальная база института позволяет проводить широкий спектр исследований фундаментальных свойств материи и осуществлять разработку и создание новых материалов, устройств и систем, включая системы с биоорганическими наноструктурными компонентами.