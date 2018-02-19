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Универ / Научная жизнь

В ПсковГУ презентовали Международный центр нейтронных исследований

21.03.2018 18:47|ПсковКомментариев: 0

В среду, 21 марта, в Псковском государственном университете состоялась презентация Международного центра нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова (г. Гатчина).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении информационной политики и связей с общественностью университета, с приветственным словом к гостям обратился ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко.

«Мы знаем, что сейчас Центр работает над проектом по созданию международного центра нейтронных исследований. В Послании президента РФ Федеральному собранию большое внимание уделяет этому проекту. Мы готовы к партнерским отношениям и считаем, что ПсковГУ и Курчатовский институт могут быть взаимополезными. Университет уже созрел для работы с таким солидным научно-исследовательским центром. Я надеюсь, что в будущем у преподавателей нашего университета будет возможность стажироваться и проходить курсы повышения квалификации, а у студентов – посещать лекции, проходить практику, и в дальнейшем работать на площадке Центра», - отметил ректор.

О работе НИЦ «Курчатовский институт» рассказали заместитель директора Института по научной работе Светлана Саранцева и руководитель центра по подготовке персонала РК ПИК УЯРБ Светлана Шека.

Также в состав делегации НИЦ «Курчатовский институт» вошли Анатолий Титов, руководитель отделения перспективных разработок, Марина Суясова, младший научный сотрудник лаборатории нейтронных физико-химических исследований ОИКС ОНИ, и Татьяна Тавторкина, инженер отдела трековых детекторов ОФВЭ.

Представители НИЦ «Курчатовский институт» обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия с ректором ПсковГУ Юрием Демьяненко.

Псковский государственный университет планирует заключение договора о сотрудничестве с НИЦ «Курчатовский институт» Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова по вопросам целевой подготовки, организации обучения по образовательным программам в сетевой форме, прохождения практик и стажировок студентов, повышение квалификации преподавателей ПсковГУ.

Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ) является одним из семи научных центров, входящих в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт»). НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ носит имя академика Б. П. Константинова (1910–1969) – крупнейшего советского физика, директора Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе АН СССР (1957–1967), вице-президента Академии наук СССР (1966–1969), сыгравшего определяющую роль в организации института.

В Институте работает около 2000 человек, из них 580 научных сотрудников, более 70 докторов и 260 кандидатов наук. Три сотрудника были избраны действительными членами Российской академии наук, восемь — членами-корреспондентами.

Основу исследовательской инфраструктуры НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ составляют научно-исследовательский реакторный комплекс ВВР-М, реакторный комплекс ПИК, научно-исследовательский ускорительный комплекс СЦ-1000 и циклотрон Ц80.

Экспериментальная база института позволяет проводить широкий спектр исследований фундаментальных свойств материи и осуществлять разработку и создание новых материалов, устройств и систем, включая системы с биоорганическими наноструктурными компонентами.

Пресс-портрет
Демьяненко Юрий Анатольевич
Источник: Псковская Лента Новостей
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