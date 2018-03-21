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X Филологические чтения прошли в ПсковГУ

27 марта 2018 года в опорном Псковском государственном университете состоялись X Филологические чтения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, участники чтений - учащиеся старших классов и студенты 1-2 курсов из Пскова, Острова, Даугавпилса, заинтересованные в развитии своих исследовательских способностей и в реализации своего интеллектуального потенциала.

Открытие конференции состоялось в актовом зале главного корпуса ПсковГУ. С приветственным словом к участникам обратилась декан факультета русской филологии и иностранных языков Галина Маслова.

«Филология - это любовь к слову. Это удивительная наука, потому что слово заставляет людей быть ближе друг к другу; никакая деятельность не существует без общения, слова. Те, кто изучает слово, становятся "культурными медиаторами", которые помогают людям сблизиться. Я горжусь, что наш факультет объединил студентов, школьников и исследователей для общей цели на X Филологических чтениях. Желаю удачи, успехов, а главное - удовольствия от интеллектуального труда», - отметила декан.

Также участников поприветствовала заместитель декана по научной работе, доцент кафедры русского языка и русского языка как иностранного, кандидат филологических наук Лина Воробьева.

Куратор конференции – кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы Елена Сашина.

Конференция продолжила свою работу по секциям: «Литература», «Лингвистика» и «Иностранные языки».