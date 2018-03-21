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Центр логопедии и дефектологии ПсковГУ провел научно-методический семинар «Инклюзивные практики в дошкольном образовании»

29.03.2018 13:20|ПсковКомментариев: 0

28 марта в Центре студенческих инициатив ПсковГУ состоялся научно-методический семинар «Инклюзивные практики в дошкольном образовании». Зал был полон, на семинаре присутствовало более 100 работников образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

 

Встречу открыла директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова с приветственным словом в адрес собравшихся. Почетным членом семинара была главный специалист управления образования г. Пскова Галина Козеряцкая, которая подчеркнула актуальность работы по подготовке специалистов к реализации инклюзивного образования.

Заслуженный учитель России, доцент кафедры дефектологии Людмила Адер отметила важность проведения подобных семинаров в связи с увеличением количества детей с ОВЗ.

Научно-методический семинар провела руководитель Центра логопедии и дефектологии Евгения Германова, которая раскрыла тенденции современного специального образования в России, стратегии и варианты оптимизации инклюзивных практик.

По окончании семинара Евгения Германова представила презентацию направлений деятельности Центра, подробно познакомила участников мероприятия с программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки, с дополнительными общеобразовательными программами «Школы заботливого родителя», предназначенными для родителей,  бабушек и дедушек, часто помогающим им в работе логопедов.

В ходе мероприятия слушатели смогли записаться на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, оставив свои контактные данные.

Встречу завершило выступление заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей № 10» Лилии Романовой, которая подчеркнула значимость подобных встреч для развития образовательного потенциала нашего региона.

Напомним, около года назад ПсковГУ стал опорным региональным вузом. Создание в регионе опорного вуза способствует решению проблемы интеграции науки и образования. Центр логопедии и дефектологии, созданный в это же время, активно включился в инновационную деятельность в интересах псковского региона. Самые актуальные вопросы специального образования освещаются на семинарах для руководящего состава, педагогов и логопедов, психологов образовательных учреждений г. Пскова и области в рамках реализации проекта «Комплексные адаптивные технологии и методики непрерывного обучения, поддержки и сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании».

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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