Студенческий зимний бал-маскарад прошел в Пскове. ФОТО15 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» состоялся межвузовский студенческий зимний бал-маскарад, в котором приняли участие все факультеты, колледж и университетские классы Псковского государственного университета, а также...37
Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 63 - Благородный цвет
22.12.2016 15:26 ПЛН, Псков
Как ТВ ПсковГУ отметил свой День рождения? Кто стал королём и королевой зимнего студенческого бала-маскарада? Какие насекомые участвуют в «Добром Роке»? Смотрите 63 выпуск!
Источник: Псковская Лента Новостей
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