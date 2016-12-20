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Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 63 - Благородный цвет

22.12.2016 15:26 ПЛН, Псков

Как ТВ ПсковГУ отметил свой День рождения? Кто стал королём и королевой зимнего студенческого бала-маскарада? Какие насекомые участвуют в «Добром Роке»? Смотрите 63 выпуск!

Источник: Псковская Лента Новостей



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