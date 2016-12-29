Кулинарный конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове. ФОТО

В Татьянин день, 25 января, Псковский городской молодежный центр провел кулинарный конкурс «Сытый студент», посвященный Ганзейской тематике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г.Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ>>>

Почетным гостем конкурса стал глава города Пскова Иван Цецерский. Он поприветствовал конкурсантов и поздравил ребят с Днем студента, подчеркнув, что это «праздник молодых, креативных, интересных и инициативных людей». Иван Цецерский поблагодарил организаторов и партнеров мероприятия за внимание к Ганзейскому движению.

В течение получаса 11 студенческих команд из простого набора продуктов готовили угощение для ганзейского гостя. Глава города понаблюдал за процессом приготовления, изучил меню каждой команды и пообщался с юными кулинарами. Он отметил, что каждый из коллективов подходит к своей задаче ответственно и творчески. Большинство ребят подготовили также тематические костюмы и посуду.

В ходе мероприятия гостям рассказывали об истории Ганзейского движения и предстоящих Международных ганзейских днях в Пскове.

За время конкура команды приготовили в общей сложности 33 блюда. Судьи оценивали не только вкусовые качества блюд, но и сервировку, подачу, концепцию.

По итогам мероприятия 3 место заняла команда «Профсоюзные поварята» (ПсковГУ), 2 метсо досталось «Вкусноежкам» из колледжа ПсковГУ. Победителем стала команда «Монолит» (Псковский Колледж профессиональных технологий и сервиса). Специальный приз главы города был вручен команде «Ганзейцы» из Академии туризма за самое оригинальное ганзейское блюдо.

Источник: Псковская Лента Новостей