Кулинарный конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове. ФОТОВ Татьянин день, 25 января, Псковский городской молодежный центр провел кулинарный конкурс «Сытый студент», посвященный Ганзейской тематике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г.Пскова...6
25.01.2017 13:32 Университетская набережная в Пскове должна стать общей зоной отдыха горожан, уверен архитектор Юрий Ширяев 1
25.01.2017 13:26 Студенческий городок ПсковГУ и жилой комплекс на набережной планируют выполнить в монохромной цветовой гамме5
Студенты из Колледжа ПсковГУ обыграли полицейских в волейбол
26.01.2017 15:21 ПЛН, Псков
Студенты из Колледжа ПсковГУ померились силами на спортивной площадке с сотрудниками городской полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Товарищеская игра в волейбол началась с дружеского приветствия команд. Сначала студенческая сборная состояла только из молодых людей, а затем к ним присоединились и девушки. В напряженной борьбе победили студенты.
Участники состязания поблагодарили Общественный совет при УМВД России по городу Пскову и представителей учебного заведения за организацию этой товарищеской встречи, а также выразили желание продолжить в дальнейшем спортивное сотрудничество.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати