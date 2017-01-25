Студенты из Колледжа ПсковГУ обыграли полицейских в волейбол

Студенты из Колледжа ПсковГУ померились силами на спортивной площадке с сотрудниками городской полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Товарищеская игра в волейбол началась с дружеского приветствия команд. Сначала студенческая сборная состояла только из молодых людей, а затем к ним присоединились и девушки. В напряженной борьбе победили студенты.

Участники состязания поблагодарили Общественный совет при УМВД России по городу Пскову и представителей учебного заведения за организацию этой товарищеской встречи, а также выразили желание продолжить в дальнейшем спортивное сотрудничество.

Источник: Псковская Лента Новостей