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Волонтеры ПсковГУ помогают в подготовке снежного покрытия лыжной трассы в СОЦ «Юность»

06.02.2017 12:22 ПЛН, Псков

Волонтеры Псковского государственного университета продолжают помогать СОЦ «Юность». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в этот раз студенты занимались подготовкой снежного покрытия лыжной трассы для более безопасного прохождения спортсменами маршрута.

Группу волонтеров составили представители факультетов: инженерных и строительных технологий, финансово-экономического, вычислительной техники и электроэнергетики.

Волонтеры работали целый день и несмотря на интенсивную физическую активность остались довольны проведенным временем. Администрация Спортивно-оздоровительного центра для подготовки лыжников-гонщиков и биатлонистов России «Юность» выразила благодарность университету за оказанную помощь.

Источник: Псковская Лента Новостей



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