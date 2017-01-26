Кулинарный конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове. ФОТОВ Татьянин день, 25 января, Псковский городской молодежный центр провел кулинарный конкурс «Сытый студент», посвященный Ганзейской тематике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г.Пскова...6
Волонтеры ПсковГУ помогают в подготовке снежного покрытия лыжной трассы в СОЦ «Юность»
Волонтеры Псковского государственного университета продолжают помогать СОЦ «Юность». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в этот раз студенты занимались подготовкой снежного покрытия лыжной трассы для более безопасного прохождения спортсменами маршрута.
Группу волонтеров составили представители факультетов: инженерных и строительных технологий, финансово-экономического, вычислительной техники и электроэнергетики.
Волонтеры работали целый день и несмотря на интенсивную физическую активность остались довольны проведенным временем. Администрация Спортивно-оздоровительного центра для подготовки лыжников-гонщиков и биатлонистов России «Юность» выразила благодарность университету за оказанную помощь.
Источник: Псковская Лента Новостей