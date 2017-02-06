День российских студенческих отрядов отметили в ПсковГУ

16 февраля в Центре студенческих инициатив ПсковГУ состоялся круглый стол, посвященный Дню российских студенческих отрядов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза. Этот праздник установлен указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным от 21 февраля 2015 года. Участниками встречи стали бойцы и командиры студенческих отрядов университета: строительный отряд «Универсанты», педагогический отряд, волонтерский отряд «СДОбром», поисковый отряд «Тихие зори», студенческий актив университета. Экспертами круглого стола выступили зам. председателя союза студенческих отрядов Псковской области Дмитрий Михайлов, проректор по воспитательной и социальной работе Наталья Иванова, начальник управления по молодежной политике Надежда Смирнова, сотрудники управления по молодежной политике.

Модераторы встречи студент факультета менеджмента Санжар Джалилов и студентка факультета русской филологии и иностранных языков Дарья Плотникова открыли встречу напомнив об истории движения студенческих отрядов. Российские студенческие отряды берут свое начало с участия студенческой молодежи в общественно-производственном труде рубежа 50-х и начала 60-х годов XX века, в современном формате студенческие движение существует с 2004 года.

Выступление Дмитрия Михайлова было посвящено специфике развития студенческих отрядов в регионе, он представил новые проекты, которые будут реализовываться в предстоящем сезоне 2017: народные игры, туризм, поисковые отряды. Командиры и комиссары отрядов университета презентовали свою работу и о планах на ближайшую перспективу. Так, комиссар отряда «Универсанты» Наталья Николаева остановилась на результатах работы по ремонту и благоустройству общежитий и учебных корпусов вуза. Командир педагогического отряда ПсковГУ Елена Герасимова познакомила присутствующих с деятельностью наших студентов на Всероссийской экспериментальной площадке «Кот и дуб» в Пушкинских горах. 16-18 февраля комсостав педагогического отряда ПсковГУ выехал для обучения в Всероссийскую школу педагогических отрядов (г. Санкт-Петербург). Особый интерес студентов вызвало выступление командира поискового отряда «Тихие зори» Кирилла Баринова. С 2015 г. Отрядом поднято 70 военнослужащих, погибших в Великую отечественную войну, установлено имя красноармейца Леонарда Тютта, 1920 года рождения. Благотворительные акции, всероссийские конкурсы, мероприятия Детского фонда, имиджевые мероприятия университета – всем известная деятельность волонтерского отряда «СДОбром» ПсковГУ (командир отряда Александра Ильина).

Круглый стол проходил в формате диалога, каждый из присутствующих мог задать интересующий его вопрос экспертам и участникам движения студенческих отрядов. В рамках церемонии прошло награждение благодарственными письмами управления образования Псковской области наиболее отличившихся бойцов, командиров и комиссаров отрядов университета. Своеобразный творческий итог круглого стола подвел студенческий видеоролик «Выбор за тобой».

В финале круглого стола студент факультета образовательных технологий и дизайна Леонид Плохов исполнил песню своего отца «На привале у костра». Игорь Плохов – известный псковский бард, профессор, зав. кафедрой электропривода и систем автоматизации, начальником управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ.

17 февраля праздничные мероприятия, посвященные Дню российских студенческих отрядов, продолжились в г. Великие Луки с участием студентов Филиала ПсковГУ.

Источник: Псковская Лента Новостей