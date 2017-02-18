Председатель Арбитражного суда Псковской области Федор Тимаев стал гостем дискуссионной площадки ПсковГУ «TOK’ing»

Председатель Арбитражного суда Псковской области Федор Тимаев пообщался со студентами ПсковГУ в рамках открытой дискуссионной площадки «TOK’ing». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие состоялось сегодня, 21 марта, в Центре студенческих инициатив.

Федор Тимаев познакомил студентов, большая часть из которых - будущие юристы, с некоторыми фактами из своей биографии. В частности, свою профессиональную деятельность он начал в органах прокуратуры Псковской области, а с 1996 по 2007 год работал судьей Арбитражного суда Псковской области. Затем свою карьеру Федор Тимаев продолжил в качестве судьи 12-го Апелляционного суда в Саратове. Арбитражный суд Псковской области он возглавил в 2014 году.

Гость дискуссионной площадки рассказал, что в 2016 году в арбитражных судах России было рассмотрено 1,5 млн споров экономического характера, в Псковской области - более 4 тысяч дел. Арбитражный суд региона занимает одно из первых мест по качеству работы в СЗФО.

Отвечая на вопросы студентов, Федор Тимаев отметил, что на сегодняшний день на каждого судью в Арбитражном суде Псковской области приходится 35-36 дел в месяц. В новом здании суда, открытом в 2015 году, действуют 14 залов, оборудованных «по последнему слову техники». Сейчас в обязательном порядке ведется аудиопротоколирование всех заседаний, а к лету, по словам председателя суда, будет запущена система видеопротоколирования.

Оценивая уровень подготовки юристов - выпускников ПсковГУ, Федор Тимаев назвал его достаточным, однако отметил, что современное поколение зачастую недооценивает важность работы с источниками. «Читайте больше», - посоветовал он.

Гость площадки «TOK’ing» добавил, что считает очень важной и полезной работу филиала кафедры гражданского права и процесса ПсковГУ на базе Арбитражного суда Псковской области.

Студенты также интересовались, как можно стать опытным юристом и в последующем судьей, «если на работу без опыта никуда не берут». Федор Тимаев не согласился с данным утверждением. Он привел в пример Арбитражный суд региона, где работают в том числе выпускники ПсковГУ. Председатель суда подчеркнул, что нужно обязательно заявлять о себе, и посоветовал отслеживать информацию о конкурсах на замещение различных должностей на сайтах судов и прокуратуры.

Источник: Псковская Лента Новостей