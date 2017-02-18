Открытому студенческому театру «Ахтеатр» исполнилось три года

24 марта, накануне Всемирного дня театра, исполнилось три года одному из самых ярких творческих коллективов Псковского государственного университета - Открытому студенческому театру «Ахтеатр». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Накануне праздника, 23 марта, студенты сыграли спектакль «Барышня-крестьянка» по повести А. С. Пушкина - массовый, праздничный и задорный. Впервые этот спектакль был показан на Международном фестивале молодёжных театров в рамках 50-го Пушкинского праздника поэзии в с. Михайловское.

После спектакля зрители долго не расходились - многим хотелось поздравить ребят и их руководителя с знаменательной датой.

Режиссера Татьяну Комиссаровскую и «Ахтеатр» поздравила заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного собрания депутатов Лидия Драгунова.

Сотрудники прокуратуры Псковской области, с которой «Ахтеатр» сотрудничает на протяжении нескольких лет, подарили студентам торт и сувенирную тарелку. Прокурор Псковской области Сергей Белов неоднократно положительно отзывался о спектаклях студенческого театра.

«Ахтеатр» существует с 2014 года. Сейчас в репертуаре пять спектаклей: «Сашка» по повести В. Кондратьева, «У войны не женское лицо» по произведению С. Алексиевич, «Медведь. Предложение» по пьесам А. Чехова, «Любовь» по мотивам произведений Л. Петрушевской, А. Вампилова и С. Злотникова, и «Барышня-Крестьянка» А. Пушкина. У Открытого студенческого театра ПсковГУ есть своя группа Вконтакте, где можно следить за всеми новостями и оставлять отзывы.

Источник: Псковская Лента Новостей