Председатель Арбитражного суда Псковской области Федор Тимаев стал гостем дискуссионной площадки ПсковГУ «TOK’ing»Председатель Арбитражного суда Псковской области Федор Тимаев пообщался со студентами ПсковГУ в рамках открытой дискуссионной площадки «TOK’ing». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие состоялось сегодня,...5
Открытому студенческому театру «Ахтеатр» исполнилось три года
24 марта, накануне Всемирного дня театра, исполнилось три года одному из самых ярких творческих коллективов Псковского государственного университета - Открытому студенческому театру «Ахтеатр». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.
Накануне праздника, 23 марта, студенты сыграли спектакль «Барышня-крестьянка» по повести А. С. Пушкина - массовый, праздничный и задорный. Впервые этот спектакль был показан на Международном фестивале молодёжных театров в рамках 50-го Пушкинского праздника поэзии в с. Михайловское.
После спектакля зрители долго не расходились - многим хотелось поздравить ребят и их руководителя с знаменательной датой.
Режиссера Татьяну Комиссаровскую и «Ахтеатр» поздравила заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного собрания депутатов Лидия Драгунова.
Сотрудники прокуратуры Псковской области, с которой «Ахтеатр» сотрудничает на протяжении нескольких лет, подарили студентам торт и сувенирную тарелку. Прокурор Псковской области Сергей Белов неоднократно положительно отзывался о спектаклях студенческого театра.
«Ахтеатр» существует с 2014 года. Сейчас в репертуаре пять спектаклей: «Сашка» по повести В. Кондратьева, «У войны не женское лицо» по произведению С. Алексиевич, «Медведь. Предложение» по пьесам А. Чехова, «Любовь» по мотивам произведений Л. Петрушевской, А. Вампилова и С. Злотникова, и «Барышня-Крестьянка» А. Пушкина. У Открытого студенческого театра ПсковГУ есть своя группа Вконтакте, где можно следить за всеми новостями и оставлять отзывы.
Источник: Псковская Лента Новостей