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Капелла ПсковГУ приглашает на отчетный концерт
05.06.2017 09:27 ПЛН, Псков
Студенческая хоровая капелла ПсковГУ приглашает псковичей на традиционный отчетный концерт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие состоится 8 июня в 16.00 в зале Псковской областной библиотеки (ул. Профсоюзная, 2).
Молодежный коллектив подготовил разнообразную программу для любителей хоровой музыки. Гостей концерта ждут и классические произведения, и современные.
По традиции вторая часть мероприятия будет посвящена прощанию с выпускниками, которые посвятили капелле несколько лет учебы в вузе.
Руководитель коллектива - Татьяна Сосницкая, концертмейстер - Виктор Иванов.
Отметим, что капелла университета создана в 2004 году заслуженным деятелем искусств Карелии, заслуженным работником культуры России, почетным гражданином города Пскова Николаем Мишуковым. Она объединяет в своем составе несколько десятков юношей и девушек различных курсов и факультетов университета, а также выпускников вуза.
Источник: Псковская Лента Новостей
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