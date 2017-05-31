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Капелла ПсковГУ приглашает на отчетный концерт

05.06.2017 09:27 ПЛН, Псков

Студенческая хоровая капелла ПсковГУ приглашает псковичей на традиционный отчетный концерт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие состоится 8 июня в 16.00 в зале Псковской областной библиотеки (ул. Профсоюзная, 2).
 
 
Молодежный коллектив подготовил разнообразную программу для любителей хоровой музыки. Гостей концерта ждут и классические произведения, и современные. 
 
По традиции вторая часть мероприятия будет посвящена прощанию с выпускниками, которые посвятили капелле несколько лет учебы в вузе.
 
Руководитель коллектива - Татьяна Сосницкая, концертмейстер - Виктор Иванов.
 
Отметим, что капелла университета создана в 2004 году заслуженным деятелем искусств Карелии, заслуженным работником культуры России, почетным гражданином города Пскова Николаем Мишуковым. Она объединяет в своем составе несколько десятков юношей и девушек различных курсов и факультетов университета, а также выпускников вуза.

Источник: Псковская Лента Новостей



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