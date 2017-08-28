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В Великих Луках избрали председателя городского студенческого совета
11.10.2017 08:28 ПЛН, Псков
Вчера, 10 октября, в Великих Луках выбирали председателя городского студенческого совета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выборы активиста среди студентов проходили в актовом зале управления образования администрации г. Великие Луки.
По итогам тайного голосования председателем городского студенческого совета на 2017-2018 учебный год избран студент Великолукского филиала Псков ГУ Алексей Демченко. Теперь Алексею и его команде предстоит большая плодотворная работа в области молодежной политики.
Источник: Псковская Лента Новостей
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