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В Великих Луках избрали председателя городского студенческого совета

11.10.2017 08:28 ПЛН, Псков

Вчера,  10 октября, в Великих Луках выбирали председателя городского студенческого совета. Как  передает корреспондент Псковской Ленты Новостей,  выборы активиста среди студентов проходили в актовом зале управления образования администрации г. Великие Луки.

По итогам тайного голосования  председателем городского студенческого совета на 2017-2018 учебный год избран студент Великолукского филиала Псков ГУ Алексей Демченко.  Теперь Алексею и его команде предстоит большая плодотворная работа в области молодежной политики.

Источник: Псковская Лента Новостей



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