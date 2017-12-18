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В марте в ПсковГУ пройдут выборы

В марте в Псковском государственном университете пройдут всеобщие выборы председателя Объединенного совета обучающихся. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил специалист отдела по работе со студенческими организациями (ПсковГУ) Олег Никифоров.

Впервые студенческого лидера будут выбирать по государственной модели. Это будут прямые выборы с выдвижением, агитационными материалами, дебатами, встречами с избирателями, голосованием и наблюдателями. «Все проходит на очень серьезном уровне. Это образовательный проект, позволяющий приобретать знания в действие и развивать самые актуальные компетенции: умение работать в команде, принимать решения, налаживать эффективные коммуникационные навыки», - пояснил он.

По словам Олега Никифорова, проект «Твой выбор» будет реализован во многих вузах страны. Старт выборной кампании в ПсковГУ будет дан 25 января, в День российского студенчества. Сами же выборы пройдут в марте, но раньше президентских.