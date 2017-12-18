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ПсковГУ активно готовится к главному студенческому празднику

Псковский государственный университет активно готовится к главному студенческому празднику - Дню российского студенчества, известный также как «Татьянин день». Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, о предстоящем празднике в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник отдела по работе со студенческими организациями (ПсковГУ) Юрий Акимов.

По его словам, праздник соберет не только студентов и преподавателей, но и широкую общественность, в числе которой и школьники, и горожане, и любые заинтересованные люди. «Еще вчера в университете открылась образовательная неделя, проводится серия дней открытых дверей, тематические лекции, бесплатные мастер-классы по подготовке к ЕГЭ. Также по инициативе Росмолодежи стартовали опросы под хэштегом #Татьянки. На сегодняшний день в сети более 5 тысяч постов под этим хэштегом», - рассказал он.

В сам день праздника, 25 января, в ПсковГУ традиционно пройдет молебен. Планируется, что со студентами вуза встретятся врио губернатора Михаил Ведерников и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Кульминацией мероприятия станет театрализованное представление «Ковш медовухи во славу студенческого братства» с творческими номерами и процедурой общественного признания отличившихся студентов.