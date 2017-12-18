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Студенты из Замбии впервые встали на лед в Пскове

Студенты из Замбии впервые встали на лед в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила менеджер отдела по работе с иностранными студентами (ПскоГУ) Елена Авакимянц.

Елена Авакимянц рассказала о работе института тьютеров. «Это пример, когда реализована инициатива самих студентов. Часто сами иностранные студенты, которые уже адаптировались, помогают вновь прибывшим ориентироваться, подсказывают, как провести досуг, где можно реализовать свои возможности», - отметила она.

Многие иностранные студенты, по словам гостя пресс-центра ПЛН, участвуют во внеучебной деятельности, играют в театрах, поют, занимаются волонтерской деятельностью. «Здесь у студентов есть возможность проводить досуг так, как не могут позволить себе дома. Так, например, студенты из Замбии впервые встали на лед. А когда выпал снег, одна из студентов вылепила из него сердечко, принесла в общежитие, одела в шарфик и хранила, пока оно не растаяло», - рассказала представитель вуза.