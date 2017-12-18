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Саморазвитие, спорт и волонтерская деятельность - чем занимаются студенты ПсковГУ в свободное от учебы время

Чем занимаются современные студенты помимо учебы и «зависания» в социальных сетях, рассказали в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей. В преддверии Дня российского студенчества учащиеся Псковского государственного университета поделились своими внеклассными увлечениями.

Так, Артем Вазингер является старшим тьютером и часть свободного времени посвящает иностранным студентам и их адаптации к псковской жизни. «Также я пытаюсь заниматься саморазвитием, участвую в разных социальных проектах. Так, недавно я завершил участие в международной образовательной программе «Bridge It!», направленной на реализацию социальных проектов в Прибалтике и на Северо-Западе. В рамках «Bridge It!» я реализовал проект, направленный на профориентацию школьников и студентов», - рассказал он.

Студентка Владислава Полкова посвящают значительную часть своего времени спорту. «Также я очень люблю ходить в библиотеку и брать там книги, которые я не могу купить, но которые я должна прочитать. Кроме того, у нас в университете много интересных событий, мы организуем массовые катания на льду, походы, посещение театра, музыкальных мероприятий. Мы пытаемся участвовать во всем, чтобы запомнить студенческую жизнь максимально яркой», - отметила она.

Владислава Полякова ответила на вопрос, не мешает ли такая активная внеучебная деятельность основной цели пребывания в вузе - получению образования: «Если ты правильно распоряжаешься своим временем и умеешь расставлять приоритеты, то некоторые занятия даже способствуют успешному вовлечению в учебную деятельность».