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Студенты ПсковГУ заинтересовались криминалистикой

Сегодня студенты Псковского государственного университета познакомились со спецификой работы Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области. В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» посещение Центра было организовано стражами порядка совместно с Общественным советом при УМВД России по городу Пскову.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, главный специалист ЭКЦ Елена Петрова выступила в роли экскурсовода и познакомила гостей с высококвалифицированными экспертами, проводящими различные виды исследований, без которых невозможно обеспечить доказательственную базу по расследуемым уголовным делам. Ребятам рассказали об исследованиях наркотических средств, спиртосодержащих жидкостей, огнестрельного оружия и боеприпасов. Узнали они, к примеру, как распознаются фальшивые купюры и о многом другом из сферы криминалистики.

Посещение Экспертно-криминалистического центра вызвало у студентов большой интерес. Они задавали много вопросов и были удивлены многообразием видов проводимых специалистами исследований.

По окончании встречи студенты поблагодарили организаторов акции «Студенческий десант» за предоставленную возможность поближе познакомиться с работой городской полиции и ее структурных подразделений.