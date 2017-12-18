Студенты ПсковГУ заинтересовались криминалистикой

Сегодня студенты Псковского государственного университета познакомились со спецификой работы Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области. В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» посещение Центра было организовано стражами порядка совместно с Общественным советом при УМВД России по городу Пскову.
Посещение Экспертно-криминалистического центра вызвало у студентов большой интерес. Они задавали много вопросов и были удивлены многообразием видов проводимых специалистами исследований.
По окончании встречи студенты поблагодарили организаторов акции «Студенческий десант» за предоставленную возможность поближе познакомиться с работой городской полиции и ее структурных подразделений.