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День студента отмечают в России

День студента отмечают в России 25 января. Как сообщает calend.ru, указ президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов.

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

Сегодня в Псковском государственном университете традиционно пройдет молебен. Планируется, что со студентами вуза встретятся врио губернатора Михаил Ведерников и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Кульминацией мероприятия станет театрализованное представление «Ковш медовухи во славу студенческого братства» с творческими номерами и процедурой общественного признания отличившихся студентов.