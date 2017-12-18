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Традиционная акция «Ковш медовухи» проходит в ПсковГУ

25.01.2018 14:41|ПсковКомментариев: 7

Как следует оттянуться после сессии, пожелал студентам ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня в университете проходит мероприятие, посвященное Дню российского студенчества «Ковш медовухи во славу студенческого братства». Поздравить студентов пришли секретарь Генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, первый вице-губернатор Вера Емельянова, глава Пскова Иван Цецерский.

Первым к молодежи обратился ректор вуза Юрий Демьяненко. Он напомнил историю возникновения Татьяниного дня как праздника студентов и подчеркнул, что, несмотря на течение времени, традиции студенчества остаются, в том числе питье медовухи, а также традиция благодарить студентов, которые заслужили признание, и тех, кто помогал и помогает университету.

В заключении Юрий Демьяненко поздравил студентов с окончанием сессии, пожелал им, «как следует оттянуться» на каникулах, а преподавателям - вспомнить в этот день свои студенческие годы.

Также он наградил почетными грамотами студентов, принимающих активное участие в жизни вуза.

Пресс-портрет
Демьяненко Юрий Анатольевич Цецерский Иван Николаевич Глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Емельянова Вера Васильевна
Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 7Версия для печати
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