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Андрей Турчак: Студентов бывших не бывает

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак поздравил студентов ПсковГУ с Днем российского студенчества, который отмечается сегодня, 25 января.

«Студентов бывших не бывает. Воспоминания об этом прекрасном этапе мы проносим через всю жизнь»,- отметил он на праздничном мероприятии, посвященном Татьяниному дню, и поздравил псковских студентов с окончанием сессии.

«Уверен, что большинство из вас успешно сдали все экзамены без "хвостов" и имеют полное моральное право хорошо отдохнуть. Главное - за каникулы не "развинтиться"», - заметил Андрей Турчак. Также он пожелал студентам «после учебы закрепиться в своем родном регионе и найти здесь свое место».

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Кроме того, вице-спикер Совета Федерации выразил уверенность, что у Псковского университета хорошее будущее и что он и впредь будет подтверждать знак качества. Также он представил присутствующим своего преемника на посту председателя Попечительского совета ПсковГУ - врио губернатора Михаила Ведерникова. «Я передал ему этот пост с чувством глубокого удовлетворения. Знаю его как человека небезразличного, который очень активно проявил себя за сто дней руководства регионом», - отметил Андрей Турчак.