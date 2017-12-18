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Определен подрядчик, который займется реконструкцией студенческого кампуса ПсковГУ

Определен подрядчик, который займется реконструкцией студенческого кампуса ПсковГУ. Как сообщается на сайте госзакупок, приспосабливать недостроенную гостиницу «Интурист» под кампус будет компания из Санкт-Петербурга ООО «Опрстрой».

Напомним, на объект Министерством образования выделено 447,5 млн рублей. Техзадание предусматривает выполнение общестроительных работ по возведению здания (восстановление защитного слоя бетона существующих несущих конструкций, восстановление поврежденной арматуры некоторых монолитных балок, заполнение оконных и дверных проемов, реконструкцию покрытия кровли), утепление, облицовку и отделку фасада, благоустройство прилегающей территории. Также техзаданием предусмотрен ряд столярных работ.