Глава Пскова оценил кулинарное мастерство участников конкурса «Сытый студент»

25 января, в День студента, Псковский молодежный центр провел кулинарный конкурс «Сытый студент». Традиционно, почетным гостем мероприятия стал глава города Пскова Иван Цецерский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.
В своем приветственном слове глава муниципалитета поздравил всех студентов с праздником: «Студенческая пора это особый жизненный этап, время творческих амбиций, поисков и открытий, любви и дружбы, смелых планов и начинаний». Также Иван Цецерский пошутил, что «сытый студент лучше усваивает учебный материал, особенно в период сессии». Градоначальник поблагодарил организаторов мероприятия и пожелал участникам конкурса успехов в кулинарном творчестве.
В конкурсе приняло участие 9 команд по 4 человека в каждой среди студентов средних и высших учебных заведений. Тема кулинарных работ - «Фирменное блюдо факультета». В течение 30 минут студенческие команды из простого набора продуктов приготовили блюда на суд членов жюри.
За время конкурса команды приготовили около 20 блюд. Судьи под руководством шеф повара ресторана «Hansa» Руслана Иванова оценивали их вкусовые качества, эстетику оформления, подачу кулинарной композиции, концепцию.
По итогам мероприятия 3 место заняла команда «Вкусноешки forever» (Колледж ПсковГУ, отделение туризма), 2 место завоевала команда - «Квас» (ППК). Бесспорным победителем стала команда «Монолит» из Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.
Специальный приз главы города за самое оригинальное блюдо был вручен команде «Снеточки» из ПсковГУ факультета «Ганзы».