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ПсковГУ подключился к всероссийской кампании «Твой выбор». ВИДЕО

Псковский государственный университет подключился к всероссийской кампании по организации всеобщих выборов председателей студенческих советов (советов обучающихся) образовательных организаций высшего образования «Твой выбор!».

Соответствующий видеоролик размещен в канале ТВ ПсковГУ на You Tube.





«Твой выбор» – это целый комплекс мероприятий, направленных на массовое привлечение обучающихся к процедурам формирования органов студенческого самоуправления, популяризацию деятельности органов студенческого самоуправления, повышения электоральной активности и гражданского самосознания студенчества России.

Ранее сообщалось, что всеобщие выборы председателя Объединенного совета обучающихся пройдут в ПсковГУ в марте. Впервые студенческого лидера будут выбирать по государственной модели. Это будут прямые выборы с выдвижением, агитационными материалами, дебатами, встречами с избирателями, голосованием и наблюдателями.