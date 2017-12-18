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В ПсковГУ пройдет встреча с режиссером фильма «Движение вверх»

9 февраля в ПсковГУ пройдет встреча с режиссером фильма «Движение вверх» Антоном Мегердичевым.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, мероприятие состоится в 14.00 в корпусе на ул. Советской, 33. Режиссер фильмов «Бой с тенью», «Метро» и «Движение вверх» расскажет о кино, телевидении и жизни.

Напомним, что спортивная драма «Движение вверх», вышедшая в прокат 28 декабря, стала самой кассовой картиной в истории российского кинопроката.

«Движение вверх» рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме режиссера Антона Мегердичева снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас и другие. На роль тренера американской сборной Хэнка Айбы пригласили Джона Сэвиджа, американского актера, многократного номинанта на «Оскар».

Антон Мегердичев - российский режиссер и сценарист. Лауреат премии «ТЭФИ-2000» за документальный проект «Живой Пушкин» (совместно с Леонидом Парфеновым).