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В ПсковГУ подписан контракт с подрядчиком, который займется реконструкцией «Интуриста»

07.02.2018 14:51|ПсковКомментариев: 28

В Псковском государственном университете подписан контракт с подрядчиком, который займется реконструкцией студенческого кампуса. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свои подписи под документом поставили ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и генеральный директор ООО «ОпрСтрой» Владимир Новосельцев.

«Объект, за который вы беретесь, настолько важен для города Пскова, что даже сложно передать словами. Это место в центре города находится в таком виде несколько десятилетий. И если местные жители отчасти к этому виду привыкли, то все гости спрашивают: "Что у вас творится в центре города?" Это одна из причин, которая сподвигла нас на этот непростой проект», - сообщил в ходе встречи с подрядчиком ректор вуза Юрий Демьяненко.

Он подчеркнул, что в центре города должно появиться не просто общежитие, а настоящий студенческий городок с гостиницей, концертным залом, спортивными зонами, кафе и т.д. Несмотря на то, что определение победителя конкурса по объективным причинам несколько затянулось, «сроки никто не отменял»: объект должен быть сдан к Ганзейским дням 2019 года.

«Этот объект с трудной судьбой находится на особом контроле. Я очень надеюсь, что вы уложитесь в сроки, и той суммы, которая определена, будет достаточно, чтобы качество работ было соответствующим», - сказал ректор.

Генеральный директор ООО «ОпрСтрой» Владимир Новосельцев пообещал, что компания «выложится по-максимуму», тем более что «объект серьезный». Ректор вуза в свою очередь выразил готовность содействовать в решении всех возникающих при реконструкции проблем. В частности, уже завтра в ПсковГУ приступят к созданию отдельной дирекции, которая в теснейшем контакте со строителями и проектировщиками будет заниматься воплощением проекта.

Напомним, на объект Министерством образования выделено 447,5 млн рублей. Техзадание предусматривает выполнение общестроительных работ по возведению здания (восстановление защитного слоя бетона существующих несущих конструкций, восстановление поврежденной арматуры некоторых монолитных балок, заполнение оконных и дверных проемов, реконструкцию покрытия кровли), утепление, облицовку и отделку фасада, благоустройство прилегающей территории. Также техзаданием предусмотрен ряд столярных работ.

Пресс-портрет
Демьяненко Юрий Анатольевич
Теги: #ПсковГУ #опорный вуз #опорные университеты #опорный университет #Интурист #кампус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 28Версия для печати
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