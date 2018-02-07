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Семь кандидатов зарегистрировано для участия в выборах председателя Объединенного совета обучающихся ПсковГУ

Семь кандидатов зарегистрировано для участия в выборах председателя Объединенного совета обучающихся ПсковГУ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, старт Всероссийской кампании по организации всеобщих выборов председателей студенческих советов образовательных организаций высшего образования «Твой выбор!» был дан 25 января. В соответствии с положением была создана Студенческая избирательная комиссия, в состав которой вошли студенты, преподаватели, представители администрации вуза.

Студенческой избирательной комиссией определен механизм подтверждения наличия достижений кандидатов в учебной, научно-исследовательской, общественной, спортивной жизни путем предоставления письма поддержки от факультета и заявления о желании участвовать в выборах. Было подано 10 заявок, 7 студентов представили документы в избирком, на основе которых было принято решение о включении их в список кандидатов на должность председателя ОСО. В качестве кандидатов были зарегистрированы:

1. Федорова София Андреевна, 2 курс, факультет естественных наук, медицинского и психологического образования;

2. Ульянков Ярослав Сергеевич, 3 курс, факультет инженерных и строительных технологий;

3. Гаврилова Виктория Владимировна, 1 курс, факультет менеджмента;

4. Ефименко Игорь Сергеевич, 2 курс, факультет русской филологии и иностранных языков;

5. Свистунова Ксения Михайловна, 2 курс, Колледж ПсковГУ;

6. Краснослабодцев Андрей Иванович, 2 курс, финансово-экономический факультет

7. Буянова Полина Андреевна, 3 курс, факультет инженерных и строительных технологий;

12 февраля состоялось заседание Объединенного совета обучающихся, на котором были подведены промежуточные итоги по подготовке всеобщих выборов председателя Объединенного совета обучающихся. С 12 февраля проходят встречи кандидатов с избирателями на факультетах и в колледже ПсковГУ. На встречах кандидаты излагают свои программы и отвечают на вопросы избирателей. 19 февраля в 19.00 состоятся дебаты кандидатов на должность председателя ОСО, которые будут транслироваться в прямом эфире в социальных сетях.

На заседании Объединенного совета обучающихся были сформированы территориальные избирательные комиссии, которые располагаются по следующим адресам:

Корпус на пл. Ленина, д.2;

Корпус на ул. Л.Поземского, д.6;

Корпус на ул. Советской, д.21;

Корпуса на ул. Льва Толстого, д.4;

Корпус на ул. Красноармейской, д.1;

Корпус на ул. Яна Фабрициуса, 16.

В состав территориальной избирательной комиссии входят два общественных наблюдателя и три члена участковой избирательной комиссии, отвечающих за выдачу бюллетеней и подсчет голосов по окончанию голосования.

Выборы состоятся 1 марта, голосование будет осуществляться с 10.00 до 16.00. На избирательном участке будут установлены урны для голосования и онлайн-трансляция.