Семь кандидатов зарегистрировано для участия в выборах председателя Объединенного совета обучающихся ПсковГУ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, старт Всероссийской кампании по организации всеобщих выборов председателей студенческих советов образовательных организаций высшего образования «Твой выбор!» был дан 25 января. В соответствии с положением была создана Студенческая избирательная комиссия, в состав которой вошли студенты, преподаватели, представители администрации вуза.
Студенческой избирательной комиссией определен механизм подтверждения наличия достижений кандидатов в учебной, научно-исследовательской, общественной, спортивной жизни путем предоставления письма поддержки от факультета и заявления о желании участвовать в выборах. Было подано 10 заявок, 7 студентов представили документы в избирком, на основе которых было принято решение о включении их в список кандидатов на должность председателя ОСО. В качестве кандидатов были зарегистрированы:
1. Федорова София Андреевна, 2 курс, факультет естественных наук, медицинского и психологического образования;
2. Ульянков Ярослав Сергеевич, 3 курс, факультет инженерных и строительных технологий;
3. Гаврилова Виктория Владимировна, 1 курс, факультет менеджмента;
4. Ефименко Игорь Сергеевич, 2 курс, факультет русской филологии и иностранных языков;
5. Свистунова Ксения Михайловна, 2 курс, Колледж ПсковГУ;
6. Краснослабодцев Андрей Иванович, 2 курс, финансово-экономический факультет
7. Буянова Полина Андреевна, 3 курс, факультет инженерных и строительных технологий;
12 февраля состоялось заседание Объединенного совета обучающихся, на котором были подведены промежуточные итоги по подготовке всеобщих выборов председателя Объединенного совета обучающихся. С 12 февраля проходят встречи кандидатов с избирателями на факультетах и в колледже ПсковГУ. На встречах кандидаты излагают свои программы и отвечают на вопросы избирателей. 19 февраля в 19.00 состоятся дебаты кандидатов на должность председателя ОСО, которые будут транслироваться в прямом эфире в социальных сетях.
На заседании Объединенного совета обучающихся были сформированы территориальные избирательные комиссии, которые располагаются по следующим адресам:
В состав территориальной избирательной комиссии входят два общественных наблюдателя и три члена участковой избирательной комиссии, отвечающих за выдачу бюллетеней и подсчет голосов по окончанию голосования.
Выборы состоятся 1 марта, голосование будет осуществляться с 10.00 до 16.00. На избирательном участке будут установлены урны для голосования и онлайн-трансляция.