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С хинди и пушту познакомят гостей Международного дня родного языка в ПсковГУ

В рамках празднования Международного дня родного языка в Псковском государственном университете состоится традиционный творческий вечер, на котором иностранные студенты и слушатели университета расскажут об истории становления языка той страны, из которой они приехали, продемонстрируют свои знания русского языка, представят творческие номера, знакомящие зрителя с культурой своего народа.

Как сообщили в пресс-службе вуза, в программе предусмотрено знакомство с такими языками, как испанский, хинди, пушту, таджикский, болгарский, гагаузский, туркменский, бенгальский, китайский, монгольский, сербский, тайский, корейский и др. По итогам мероприятия в открытом доступе будут размещены материалы, позволяющие любому желающему научиться основным фразам на этих языках.