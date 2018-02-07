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Студенты ПсковГУ провели исторический квест в Изборске

17 февраля студенты Псковского государственного университета проводили исторический квест для жителей и гостей Изборска. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, квест был организован по просьбе государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» и выступил частью программы мероприятий, посвященных празднованию Масленицы. Пройдя двенадцать этапов, участники квеста смогли в интерактивной форме познакомиться с славной историей Изборской крепости, выполнить разнообразные интеллектуальные задания и собрать «Летопись древнего города Изборска от начала России до Полтавской баталии».

Изучив культуру, традиции, легенды древней Изборской земли участники квеста были награждены призами от государственного музея-заповедника «Изборск» и получили уникальную возможность сфотографироваться с Ключом от средневековой крепости.

Команда организаторов регулярно проводит квесты для обучающихся в рамках Форума иностранных студентов, школ студенческого актива и других университетских проектов.