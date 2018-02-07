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Волонтеры ПсковГУ побывали в Центре помощи детям Печорского района

В контексте реализации стратегического проекта опорного университета «Пространство опережающего развития региона – университетский городок ПсковГУ» 19 февраля состоялась выездная волонтерская акция в ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

В данном мероприятии ПсковГУ выступил соорганизатором Псковского областного отделения Российского детского фонда. Наш университет и Псковское областное отделение Российского детского фонда являются давними партнерами, в ходе эффективного сотрудничества совместно проводятся различные благотворительные акции и мероприятия, направленные на оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей нашего региона.

На этот раз волонтеры ПсковГУ отправились к воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района с творческими мастер-классами.

Волонтерам удалось весело и интересно организовать занятия, они вместе с детьми плели фенечки, делали букеты из салфеток и гофрированной бумаги, расписывали печенье красками и глазурью. Затем участники мастер-классов поменялись ролями: дети учили волонтеров делать броши из фетра, декорировать шкатулки макаронами и рисовать сложные картины. Во время теплого общения между участниками состоялся обмен опытом и знаниями.

По окончании мероприятия маленькие «хозяева» провели экскурсию для гостей по учреждению и с гордостью показали обновленную пришкольную территорию, которая недавно стала более уютной.

Благодарим волонтеров за инициативу, любовь к детям, добрые и отзывчивые сердца, а Псковское областное отделение Российского детского фонда за сотрудничество.