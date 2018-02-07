В ПсковГУ пройдут предвыборные дебаты между кандидатами на пост председателя ОСО

Сегодня, 26 февраля, в актовом зале корпуса на пл. Ленина, 2 в 19.00 состоятся предвыборные дебаты между кандидатами на пост председателя Объединенного Совета Обучающихся ПсковГУ. По словам организаторов, присутствующие смогут ближе познакомиться с кандидатами, определить их взгляды на деятельность Студенческого совета, задать интересующие вопросы.
Посетить дебаты может любой желающий. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, дебаты будут транслироваться в сообществах ТВ ПсковГУ и Студенческой избирательной комиссии ПсковГУ.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, в дебатах будут участвовать семь кандидатов:
1. Федорова София Андреевна, 2 курс, факультет естественных наук, медицинского и психологического образования;
2. Ульянков Ярослав Сергеевич, 3 курс, факультет инженерных и строительных технологий;
3. Гаврилова Виктория Владимировна, 1 курс, факультет менеджмента;
4. Ефименко Игорь Сергеевич, 2 курс, факультет русской филологии и иностранных языков;
5. Свистунова Ксения Михайловна, 2 курс, Колледж ПсковГУ;
6. Краснослабодцев Андрей Иванович, 2 курс, финансово-экономический факультет
7. Буянова Полина Андреевна, 3 курс, факультет инженерных и строительных технологий;
Напомним, старт всероссийской кампании по организации всеобщих выборов председателей студенческих советов образовательных организаций высшего образования «Твой выбор!» был дан 25 января. С 12 февраля проходят встречи кандидатов с избирателями на факультетах и в колледже ПсковГУ. На встречах кандидаты излагают свои программы и отвечают на вопросы избирателей. Сами выборы состоятся 1 марта, голосование будет осуществляться с 10.00 до 16.00. На избирательном участке будут установлены урны для голосования и онлайн-трансляция. Территориальные избирательные комиссии будут расположены по следующим адресам:
· Корпус на пл. Ленина, д.2;
· Корпус на ул. Л.Поземского, д.6;
· Корпус на ул. Советской, д.21;
· Корпуса на ул. Льва Толстого, д.4;
· Корпус на ул. Красноармейской, д.1;
· Корпус на ул. Яна Фабрициуса, 16.