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Технические планерки по строительству нового студенческого городка ПсковГУ станут регулярными

14 марта в Псковском государственном университете состоялась техническая планерка по реконструкции незавершенного строительством объекта для размещения общежития ПсковГУ по адресу: Псков, Ольгинская набережная, д. 7/1 под председательством заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, на планерке присутствовали глава администрации Пскова Александр Братчиков, представители городских и областных служб (МП г. Пскова «Горводоканал», МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», ОАО «Псковэнергосбыт»), специалисты других предприятий и учреждений, задействованных в работах по реконструкции объекта.

Генеральный директор ООО «Опрстрой» Владимир Новосельцев доложил о проводящейся на объекте работе и о заключении субподрядных договоров для проведения дальнейших работ.

Были оговорены сроки строительства. Заместитель губернатора Александр Кузнецов подчеркнул, что объект необходимо сдать к Ганзейским дням в Пскове в 2019 году. Он попросил службы, непосредственно участвующие в реконструкции, уделить объекту должное внимание.

Проректор по административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности Владимир Моисеев доложил о заключении контракта и дальнейшей совместной работе с подрядчиком.

Генеральный директор ОАО институт «Псковгражданпроект» Аркадий Гинделес отметил важность выполненной проектной документации и подтвердил работу Института в рамках авторского надзора за процессом строительства. Между ПсковГУ и ОАО институт «Псковгражданпроект» заключен договор на оказание этих услуг.

На планерке также присутствовал председатель Объединенного совета обучающихся ПсковГУ Ярослав Ульянков. Он подчеркнул, что в дальнейшем будет рассмотрен вопрос непосредственного участия студентов ПсковГУ в реконструкции объекта.

Планерки с участием заместителя губернатора будут проходить регулярно. Текущие вопросы, которые были адресованы заместителем губернатора городским службам, должны быть разъяснены в течение двух недель.