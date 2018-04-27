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Общежития ПсковГУ готовы принять всех иногородних студентов

Общежития ПсковГУ готовы принять всех иногородних студентов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 29 мая сообщил ректор университета Юрий Демьяненко.

Сегодня в университете 12 корпусов общежитий, которые вмещают 3500 человек. «Общежития заполняются полностью. И пока мы в состоянии всех приезжих студентов на очном направлении обеспечить местами», - отметил он.

Ректор признал, что на сегодняшний день санитарные нормы по количеству человек в комнатах общежитий выдерживаются, но в «житейском плане» нужно было бы обеспечивать более комфортные условия, к чему и стремится университет.

Юрий Демьяненко отметил, что плата за проживания в разных общежитиях ПсковГУ варьируется в зависимости от условий. У студентов есть возможность самостоятельно отремонтировать свою комнату и жить в ней на протяжении всего обучения.