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Хоровая капелла ПсковГУ приглашает на отчетный концерт

Студенческая хоровая капелла ПсковГУ приглашает псковичей на традиционный отчетный концерт. Народный коллектив выступит перед ценителями хорового искусства 31 мая в 18.00 в корпусе вуза на ул. Советской, 21 (аудитория 33).

В завершающемся учебном году хоровая капелла активно принимала участие в культурных мероприятиях университета, города и региона. К завершению сезона коллектив традиционно подготовил новую программу, которая включает в себя и классические, и современные произведения.

Руководитель коллектива - Татьяна Сосницкая, концертмейстер - Виктор Иванов.



Отметим, что капелла университета создана в 2004 году заслуженным деятелем искусств Карелии, заслуженным работником культуры России, почетным гражданином города Пскова Николаем Мишуковым. Она объединяет в своем составе несколько десятков юношей и девушек различных курсов и факультетов университета, а также выпускников вуза.