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Капелла ПсковГУ порадовала ценителей хоровой музыки новым репертуаром

31 мая состоялся отчетный концерт Студенческой хоровой капеллы Псковского государственного университета. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, народный коллектив представил новую программу, состоящую из классических и современных произведений.

Открывая концерт, участники хора отметили, что 6 мая начался отсчет 15-го года существования коллектива. В текущем году студенческая капелла осваивала новые формы и жанры. Особое место в концерте заняли духовная музыка и произведения британского композитора Карла Дженкинса. Также участники коллектива исполнили русские народные песни в академической обработке и всеми любимые композиции советского времени.

На концерте присутствовал ректор университета Юрий Демьяненко. В приветственном слове он подчеркнул, что всегда испытывает гордость, когда видит капеллу на городских мероприятиях. Особо ректор отметил работу коллектива над репертуаром. «Все те произведения, которые сегодня прозвучали, я сегодня слышал в исполнении нашей капеллы впервые!» - сказал он.

Также Юрий Демьяненко высказал мнение о том, что студенческой капелле нужно больше гастролировать, и пообещал обеспечить материальную базу в виде необходимого оборудования для выступлений в актовом зале главного корпуса университета и на выездных мероприятиях.

Слова благодарности за работу с молодежью, развитие у студентов музыкального вкуса и приобщение к высокому искусству были адресованы руководителю капеллы Татьяны Сосницкой и концертмейстеру Виктору Иванову.

По традиции отчетный концерт капеллы стал выпускным для студентов, оканчивающих университет. В этом году капеллу покидают Виктория Кутузова и Дмитрий Хромых. В их адрес прозвучали теплые слова от руководителя и участников хора, представителей управления молодежной политики ПсковГУ, деканатов и верных слушателей.

В завершение концерта руководитель народного коллектива Татьяна Сосницкая пригласила выпускников университета на репетиции, отметив, что 15-летнюю годовщину в 2019 году капелла должна отметить на достойном уровне.

Отметим, что капелла университета создана в 2004 году заслуженным деятелем искусств Карелии, заслуженным работником культуры России, почетным гражданином города Пскова Николаем Мишуковым. Она объединяет в своем составе несколько десятков юношей и девушек различных курсов и факультетов университета, а также выпускников вуза.