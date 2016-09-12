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Счастливых событий и приятных встреч в Новом году желает студентам и сотрудникам ПсковГУ ректор Юрий Демьяненко
31.12.2016 15:11 ПЛН, Псков
Ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко поздравляет сотрудников, студентов, аспирантов вуза, а также учащихся университетских классов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
«Пусть в новом году вас окружают верные друзья и соратники, счастливые события и приятные встречи, а оптимизм и удача будут вашими верными спутниками», - цитирует ректора пресс-служба ПсковГУ.
«Желаю осуществления всех ваших начинаний. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!» - заключил Юрий Демьяненко.
Источник: Псковская Лента Новостей
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