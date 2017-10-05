Наталья Папишина о работе Центра социологии и региональной политики ПсковГУ, экспедиции ФОМ и экзитполах

В феврале 2017 года директором Центра социологии и региональной политики ПсковГУ стал экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов. После назначения он сразу же приступил к формированию команды опытных специалистов. Его заместителем стала бывший начальник отдела информации Института регионального развития Наталья Папишина. Именно она в интервью Псковской Ленте Новостей и рассказала о деятельности Центра, итогах экспедиции «Псковская область. Места, сообщества герои», работе экзитпола на прошедших выборах и социальной активности студентов.

- Наталья Валерьевна, расскажите, как вы оказались в Центре социологии и региональной политики ПсковГУ?

- В провинциальном городе личностный стиль коммуникации выстраивается гораздо проще, чем в мегаполисах. У меня, как у коренной псковички, нарабатывались знакомства и связи в течение многих лет. Когда открылся Центр социологии и региональной политики в ПсковГУ, меня порекомендовали на должность заместителя директора. У меня есть необходимая квалификация и опыт организации и проведения прикладных исследований. И еще есть желание непрерывного профессионального развития и совершенствования социологических знаний. Наша коллаборация с директором Центра, Романом Николаевичем Романовым, позволила объединить работу по двум направлениям, - социологическому и политическому, с наибольшей эффективностью.

- Какие проекты за время существования Центра уже были успешно реализованы, а какие или реализуются в данный момент?

- Наш Центр еще молодой. Старт был в марте этого года, но мы уже успели реализовать несколько социологических проектов, ориентированных на повседневные социальные практики. Был проведен ряд социально-политических исследований в преддверии муниципальных выборов, где измерялись рейтинги известных политических деятелей региона, определялся уровень доверия органам власти, выявлялись проблемные точки каждого района. Кроме того, мы затронули тему мигрантов, проживающих на территории Псковской области, и отношения к ним коренного населения. В ближайшее время предметом наших исследований будут народность сету и студенческое сообщество. Но мы не будем ограничиваться только социологическими исследованиями, - для Центра важна реализации и других проектов, скажем, общественных, научных или образовательных.

- Вы были участником экспедиции «Псковская область. Места, сообщества, герои», организованной Фондом «Общественное мнение» (проект «Заповедник»), НИУ «Высшая школа экономики», Государственным управлением образования Псковской области и Центром социологии и региональной политики ПсковГУ. Расскажите, какую роль в организации играл ваш Центр и что это за экспедиция?

- Экспедиция в Псковскую область объединила социологов, историков и художников известных образовательных и научно-исследовательских организаций. Наш регион стал интересным для проведения экспедиции благодаря богатейшей истории Псковского края и сохраненным культурным традициям в регионе. Участникам проекта предстояло изучить городскую мифологию, локальную идентичность и символы места.Проект состоял из нескольких этапов: образовательного, исследовательского и проектировочного. Сначала участников экспедиции ознакомили с базовыми методами полевой работы в области городских исследований. Затем последовал, непосредственно, этап сбора информации: интервью с местными жителями и другими информантами, помогающими раскрыть тему исследования. И, в заключении, по результатам экспедиции, были представлены проекты новых культурных, общественно-значимых объектов или туристических маршрутов.

- Каковы основные итоги экспедиции и лично для вас как участника?

- Как ни странно, в экспедиции я принимала участие впервые: я так же, как и другие участники, была вовлечена во все этапы проекта. И это был ценный опыт для меня. Общение со студентами, взаимодействие с кураторами проекта и исследовательские навыки - все приобрело новый смысл, отличный от прежнего опыта. Мне были интересны новые идеи, мысли и сами проекты участников экспедиции. Назову самые яркие из проектов: «Арт-объекты», «Карта кнопок», «Карта 5 колец: историческая карта…духовная карта…романтическая карта…живая карта…криминальная карта», «Церковь-матрешка», «Заповедник». По результатам экспедиции будет подготовлено издание с исследовательскими материалами и проектами участников.

- По вашему мнению, вероятна ли реализация разработанных в ходе экспедиции проектов в ближайшие несколько лет?

- Этот вопрос находится не в моей компетенции. Думаю, что реализацией разработанных в ходе экспедиции проектов должен заниматься комитет по туризму. Но могу сказать, что проекты заинтересовали представителей комитета по культуре Псковской области. Если же говорить о возможности организации подобных исследовательских экспедиций, то сегодня трудно сказать будут ли они организованы и реализованы в ближайшее время. Конечно, я бы хотела как можно больше подобных проектов для Пскова и псковских студентов. Главное, чтобы мое желание совпадало с мотивацией студентов ПсковГУ. Ведь очень важно, когда студенческое сообщество развивает свои внешние связи, а не уплотняется в границах своего круга. Участники подобных мероприятий, взаимодействуя друг с другом, могут обмениваться своими навыками и опытом. Помимо выстраивания новых коммуникационных связей, студенты имеют возможность развить навыки интервьюирования и почувствовать себя исследователем, неким «Шерлоком».

- 10 сентября в Псковской области прошли муниципальные выборы. Центр социологии и региональной политики ПсковГУ проводил какие-либо исследования, связанные с этим с событием?

- Да, и как раз на этих выборах студенты смогли проверить себя на стрессоустойчивость и протестировать навыки интервьюирования. Я говорю об экзитполе, опросе избирателей на выходе из избирательных участков. Эти выборы нельзя назвать спокойными для интервьюеров, которые стояли весь день в пределах своих избирательных участков. Для многих наших интервьюеров работа началась с провокаций со стороны доверенных лиц местных политических партий или отдельных кандидатов. Одних участников опроса даже обвинили в терроризме. Но, несмотря на попытки каких-либо сторонних сил нарушить планы работы, студентам понравилось участвовать в такого рода мероприятии, потому что там есть риск, драйв. К тому же они чувствуют свою вовлеченность в политический процесс, где являются полноценными участниками прогнозирования исходов выборов.

- К каким результатам пришел Центр по итогам данного исследования?

- Наша команда сработала хорошо. Данные экзитпола максимально совпали с официальными результатами выборов. Сформированный «миф» о несерьезности подхода студентов к работе интервьюера развеялся: студенты оказались достойными участниками социологического опроса. На мой взгляд, это было для них одним из ценных приобретений в профессиональном плане.

- А сами студенты вообще знают о существовании Центра?

- Центр социологии и региональной политики ПсковГУ работает не так давно, конечно же, немногие студенты знают о его существовании и о направлении его деятельности. Но мы постепенно вовлекаем студентов в наш механизм с максимальной пользой для обеих сторон. В ближайшее время мы планируем включить несколько студентов в исследовательскую группу для реализации проектов, по итогам которых участники смогут написать курсовые или дипломные работы.

- Могут ли студенты и выпускники ПсковГУ прийти в Центр на стажировку, с возможностью дальнейшего трудоустройства?

- Структура Центра социологии и региональной политики ПсковГУ, к сожалению, не позволяет расшириться и включить в штат новых сотрудников. Но мы обязательно будем работать со студентами на договорной основе, где предусматривается вознаграждение за оказанные услуги или работы. Также на базе Центра можно пройти практику или стажировку.

- Если это возможно, поделитесь планами на будущее. Чего стоит ожидать от Центра в ближайшие несколько лет?

- Есть целый ряд интересных проектов, но говорить о них сейчас преждевременно. В любом случае, Центр будет развиваться, и расширять свои горизонты.

Беседовал Иван Журавков

Источник: Псковская Лента Новостей