2017 год стал для ПсковГУ годом побед - Юрий Демьяненко

Ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко поздравляет преподавателей, работников, студентов и аспирантов вуза с наступающим 2018-м годом. Соответствующее обращение опубликовано на странице ректора в «Фейсбуке».

«Мы провожаем год, который стал для Псковского государственного университета годом побед, профессиональных удач и незабываемых впечатлений. В 2017 году наш вуз вошел в список 33 опорных вузов России.

В рамках реализации программы развития опорного университета открыт и работает Инжиниринговый центр, Центр логопедии и дефектологии, Центр симуляционного обучения и аккредитации, открыто новое направление подготовки «Лечебное дело», реализуются уникальные исследовательские проекты и программы для развития региона.

С каждым годом университет ставит перед собой все более сложные цели, однако с каждым годом их все легче выполнять и добиваться успехов во всех сферах нашей деятельности. Это объясняется тем, что нам удалось создать в нашем вузе всеобщую атмосферу поиска и творчества.

В университете постоянно появляются новые формы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, что отвечает общенациональному приоритетному направлению по созданию творческого кадрового резерва.

Успешно развивается проект «Университетские классы», проводятся Олимпиады школьников, конкурсы, фестивали и другие состязания, стимулирующие учеников к самостоятельному мышлению и развитию.

Зарядившись праздничной новогодней энергией, в следующем 2018 году университет продолжит также активно делать все, чтобы у наших студентов, преподавателей и слушателей были лучшие условия, чтобы у них всегда был повод гордиться своим университетом.

Я от всей души благодарю вас, коллеги, за ваш огромный труд на благо нашей родной Alma mater. Я благодарю вас за понимание и поддержку! Без этого мы не сделали бы того, что нам удалось.

Новый год уже совсем близко. И я желаю всем вам, чтобы 2018 год стал годом новых возможностей и достижений, ярких событий и добрых дел. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечтания!» - написал Юрий Демьяненко.

Источник: Псковская Лента Новостей