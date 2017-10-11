Дмитрий Месхиев: Если бы я делал все то, в чем меня обвиняет Союз кинематографистов России, я бы давно должен был сидеть в тюрьмеРуководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев исключен из Союза кинематографистов России. Это решение руководства организации он воспринял спокойно, отметив, что сам давно раздумывал над тем,...24
2017 год стал для ПсковГУ годом побед - Юрий Демьяненко
Ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко поздравляет преподавателей, работников, студентов и аспирантов вуза с наступающим 2018-м годом. Соответствующее обращение опубликовано на странице ректора в «Фейсбуке».
«Мы провожаем год, который стал для Псковского государственного университета годом побед, профессиональных удач и незабываемых впечатлений. В 2017 году наш вуз вошел в список 33 опорных вузов России.
В рамках реализации программы развития опорного университета открыт и работает Инжиниринговый центр, Центр логопедии и дефектологии, Центр симуляционного обучения и аккредитации, открыто новое направление подготовки «Лечебное дело», реализуются уникальные исследовательские проекты и программы для развития региона.
С каждым годом университет ставит перед собой все более сложные цели, однако с каждым годом их все легче выполнять и добиваться успехов во всех сферах нашей деятельности. Это объясняется тем, что нам удалось создать в нашем вузе всеобщую атмосферу поиска и творчества.
В университете постоянно появляются новые формы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, что отвечает общенациональному приоритетному направлению по созданию творческого кадрового резерва.
Успешно развивается проект «Университетские классы», проводятся Олимпиады школьников, конкурсы, фестивали и другие состязания, стимулирующие учеников к самостоятельному мышлению и развитию.
Зарядившись праздничной новогодней энергией, в следующем 2018 году университет продолжит также активно делать все, чтобы у наших студентов, преподавателей и слушателей были лучшие условия, чтобы у них всегда был повод гордиться своим университетом.
Я от всей души благодарю вас, коллеги, за ваш огромный труд на благо нашей родной Alma mater. Я благодарю вас за понимание и поддержку! Без этого мы не сделали бы того, что нам удалось.
Новый год уже совсем близко. И я желаю всем вам, чтобы 2018 год стал годом новых возможностей и достижений, ярких событий и добрых дел. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечтания!» - написал Юрий Демьяненко.
Источник: Псковская Лента Новостей
- Обновление парка городских автобусов – самое ожидаемое событие в 2018 году для генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александра Питиримова
- Плодотворной работы гордумы с новым главой администрации Пскова ожидает от 2018 года Елена Полонская
- Лидия Драгунова: От 2018 года хотелось бы положительных новостей
- Открытия новых музеев в Пскове в 2018 году ждет Юрий Киселев
- Артур Акавов желает псковичам дождаться перемен в новом году
- Мы постараемся, чтобы в 2018 году у города Пскова выросли «руки» - Олег Брячак
- Дмитрий Шахов надеется, что Россия станет социальным государством, как положено по Конституции
- Два главных политических события 2018 года назвал Юрий Сорокин
- Вице-губернатор Александр Кузнецов ждет от 2018 года перезагрузки ЖКХ
- 2017 год стал для ПсковГУ годом побед - Юрий Демьяненко