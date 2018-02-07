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Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко: Студенческий городок станет еще одной доминантой в центре Пскова

Студенческий городок ПсковГУ, который появится на месте недостроенной гостиницы «Интурист» на левом берегу реки Великой, станет еще одной доминантой в центре Пскова. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал ректор вуза Юрий Демьяненко по итогам подписания контракта на реконструкцию объекта под кампус с петербургской фирмой ООО «ОпрСтрой».

«Наш университет является опорным, и мы не должны забывать о том, где мы работаем. После того, как будет построен кампус, в центре Пскова появится еще одна красивая доминанта. Я думаю, что не одно поколение псковичей будет благодарно строителям за этот объект», - сказал он.

Ректор пояснил, что появление студенческого городка с общежитием очень важно для вуза. «У нас большой дефицит мест в общежитиях. Несмотря на то, что в городе у нас 10 общежитий и в них проживает порядка 2300 человек, нам еще нужно 200-250 мест, чтобы удовлетворить потребности полностью. Нам обязательно нужно хорошее общежитие с теми бытовыми условиями, которые соответствуют 21 веку», - сказал Юрий Демьяненко, отметив, что все комнаты в новом кампусе будут двухместными.

Кроме того, в студенческом городке будут останавливаться преподаватели, «светила мировой науки», которые приедут в ПсковГУ читать лекции. Здесь же будут предусмотрены и места для студентов по обмену из других вузов страны и зарубежных стран.

«Мы делаем не просто общежитие, мы делаем студенческий городок. В нем будет гостиница, спортивные залы, киноконцертный зал, конференц-зал. Самая большая гордость - это библиотека. И в процессе проектирования, и сейчас мы уделяем ей особое внимание. В библиотеке будет очень хорошая подборка профессиональной литературы и хороший зал, где студенты смогут пользоваться электронными ресурсами. Все это, безусловно, повлечет за собой и улучшение качества образования. Студенты получат возможность готовиться к занятиям в комфортных условиях и хорошо отдыхать в своем же общежитии. В кампусе будет и большая столовая, и вечернее кафе», - рассказал Юрий Демьяненко.

Ректор ПсковГУ добавил, что появление студенческого городка должно привлечь в город еще больше иностранных и иногородних абитуриентов, самые лучшие из которых смогут стать студентами опорного вуза.