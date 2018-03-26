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Проректор ПсковГУ Наталья Иванова о социальной поддержке студентов, инициативах и «Лечебном деле»

26.03.2018 10:11|ПсковКомментариев: 1

На радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» продолжаются эфиры с участием представителей Псковского государственного университета. Традиционно с началом весны гостями программы «Беседка» становятся представители опорного вуза региона, которые рассказывают о жизни университета, наиболее перспективных направлениях и самых популярных образовательных программах. 2 марта ведущая радиостанции Надежда Назаренко побеседовала с проректором по воспитательной и социальной работе ПсковГУ Натальей Ивановой. Представляем вашему вниманию стенограмму эфира.

Надежда Назаренко: Добрый день. Мы продолжаем выпуск передачи в рамках проекта «Разговор с деканом». Сегодня у нас в гостях Наталья Иванова - проректор по воспитательной и социальной работе ПсковГУ. Наталья Владимировна, добрый день.

Наталья Иванова: Добрый день, уважаемые радиослушатели.

Надежда Назаренко: Наталья Владимировна, давайте сначала расскажем, что включает в себя социальная поддержка студентов университета. На что могут рассчитывать ребята, поступив в ПсковГУ?

Наталья Иванова: Социальная поддержка студентов университета, конечно же, это стипендиальное обеспечение: от академической, повышенной стипендии до стипендии социальной, на которую могут рассчитывать студенты, которые по своему семейному положению имеют право на особую поддержку. Эта стипендия тоже бывает повышенной, по результатам сессии для студентов этой категории на 1 – ом и 2 - ом курсах она иногда достигает 11 - 12 тысяч рублей в месяц. Это существенное подспорье. Кроме того, в университете есть общежития, есть медицинское обслуживание и есть другие программы поддержки, которые можно назвать социально-ориентированными.

Надежда Назаренко: Где ребята, которые поступают в ПсковГУ, смогут подробнее об этом узнать?

Наталья Иванова: Мы приглашаем всех для ознакомления с такими возможностями на сайт ПсковГУ. Кроме того, уже работает приемная комиссия на улице Льва Толстого, 4. Там будут готовы ответить на все ваши вопросы.

Надежда Назаренко: Спасибо большое. Переходя к другой теме, давайте немножко поговорим о том, что при университете существует студенческое самоуправление, создан Объединенный совет обучающихся. Расскажите, пожалуйста, что включает в себя его деятельность.

Наталья Иванова: Объединенный совет обучающихся – это общее пространство студенческого актива, которое позволяет осуществлять соуправление университетом. Согласитесь, что это очень важно для учета мнения студенчества при организации мероприятий в университете. Объединенный совет обучающихся помогает донести студенческие инициативы, консолидированное мнение молодежной среды по тем или иным вопросам управления вузом до руководства университета. Это орган обратной связи и обмена мнениями. Это очень значимо для жизни университета.

Надежда Назаренко: Знаем, что 1 марта в ПсковГУ состоялись выборы председателя объединенного совета обучающихся. Расскажите подробнее о выборах, как они проходили.

Наталья Иванова: Выборы в этом году прошли впервые. Развернулась всероссийская кампания по организации всеобщих выборов председателей объединенных студенческих советов. Мы дали старт этой кампании в нашем университете, как и по всей России, 25 января, в Татьянин день. Ровно с этого дня забурлила жизнь. Были созданы избиркомы, в том числе центральный. Разрабатывалась вся нормативная база. Это была очень серьезная работа, которая была нацелена, в том числе, на формирование активной гражданской позиции, общекультурных компетенций среди студентов. С 12 февраля проходили встречи кандидатов с избирателями на факультетах, отстаивание своих избирательных платформ, позиций, программ. 26 февраля были дебаты, которые транслировались на трех каналах, в том числе на YouTube, с большим числом посетителей. Определился предварительный фаворит этой избирательной кампании. После дня голосования будет объявлена кандидатура победителя, который станет председателем объединенного совета обучающихся ПсковГУ. Мы считаем, что кампания прошла очень успешно и слаженно. В общем-то, определен лидер, за которого проголосовало большинство студентов ПсковГУ. По предварительным данным, проголосовало не менее 40% студентов.

Надежда Назаренко: То есть можно сказать о высокой активности…

Наталья Иванова: Высокая активность, высокая явка.

Надежда Назаренко: Когда и где можно будет узнать имя председателя объединенного совета обучающихся?

Наталья Иванова: Сегодня.

Надежда Назаренко: Сегодня на сайте?

Наталья Иванова: Да, сегодня на сайте можно будет узнать эту информацию.

Надежда Назаренко: Что касается свободного времени студентов, чем может их заинтересовать ПсковГУ? Как предлагаете им организовать свой досуг в рамках стен вуза помимо, как вы уже нам рассказали, объединенного совета обучающихся?

Наталья Иванова: Объединенный совет обучающихся – это лидеры студенческого сообщества. У нас каждый студент может проявить себя в учебе и во внеучебное время и тоже стать фактически лидером.

Надежда Назаренко: В рамках своих интересов, да?

Наталья Иванова: В рамках каких-то своих личностных талантов. У нас очень много коллективов и клубов. Начнем со спорта. Есть студенческий спортивный клуб. Очень интересное направление - студенческое телевидение ПсковГУ, которое уже стало хорошо известно в регионе. Кроме того, у нас известный на всю область и за ее пределами волонтерский отряд «С добром».

Надежда Назаренко: Чем там занимаются ребята?

Наталья Иванова: Помогают детям групп риска, неблагополучным семьям, лицам с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году был такой успешный межрегиональный марафон «Одной дорогой», о котором многие уже услышали. Помогают ветеранам.

Надежда Назаренко: Сбором средств, вещей или каким-то своим трудом?

Наталья Иванова: И трудом, и добрым участием, и чтением книг. Фонтанируют многими добрыми идеями и реализуют их очень быстро.

Надежда Назаренко: Охотно ли занимаются волонтерской деятельностью?

Наталья Иванова: Охотно. Участвуют в зоозащите, в донорстве. Я даже боюсь, что не хватит рамок нашего сегодняшнего времени для того, чтобы все это перечислить. Очень увлечены пропагандой здорового образа жизни. Мы проводим межрегиональную школу студенческого актива «Мы за здоровье», которая является признанной на общероссийском уровне. Такой опыт использования санаторной базы региона одновременно с пропагандой здорового образа жизни является весьма интересным. У нас известная хоровая капелла. Есть мощный студенческий театральный коллектив «АХТеатр», который не далее как 22 февраля вернулся с фестиваля в Архангельске с дипломом 1 степени в номинации «Художественное слово». У нас есть другая театральная студия "Nostos", у нас есть студия эстрадного вокала. Развивается военно-историческое направление. Интереснейший проект - «На волнах исторической памяти», который призван для того, чтобы ухаживать за захоронениями советских воинов, например, на территории Прибалтики. Мы считаем, что это проект, который тоже имеет резонанс на российском уровне. И многие-многие другие.

Надежда Назаренко: По сути, у ребят может быть занято все свободное время.

Наталья Иванова: Да.

Надежда Назаренко: Где информацию о том, куда им пойти, где реализовать свои таланты, они могут получить? Это в самом университете развешиваются какие-то объявления или непосредственно на сайте?

Наталья Иванова: Прежде всего, информация на сайте в разделе «Молодежная политика». Там сразу же вы найдете и клубы, и коллективы по интересам, информацию о времени их работы, каких-то проектах, волонтерской деятельности и многое другое.

Надежда Назаренко: А если у них есть собственные инициативы, типа «вот такого у вас еще не было кружка или объединения»…

Наталья Иванова: Это тоже приветствуется. У нас работает целый Центр студенческих инициатив. Новые проекты появляются практически каждый учебный год, а иногда и чаще.

Надежда Назаренко: Я так понимаю, они объединяют ребят со всех курсов, да?

Наталья Иванова: Конечно, и с разных курсов, и с разных уровней образования, от бакалавриата до магистратуры, от колледжа до факультетов.

Надежда Назаренко: Это взаимное и полезное общение…

Наталья Иванова: Абсолютно.

Надежда Назаренко: Помимо досуга, конечно, есть и учеба. Я напомню нашим радиослушателям, что вы, кроме всего прочего, еще и доктор медицинских наук, профессор. Вопрос к вам, как к куратору медицинского образования в университете. В этом году открывается новое направление подготовки в университете, называется «Лечебное дело». Чему будут обучаться ребята на этом направлении, кого будете готовить?

Наталья Иванова: Лечебное дело – это направление классического медицинского образования. Это клинический стандарт подготовки. После завершения 6-летнего обучения по данной образовательной программе можно стать врачом любой клинической специальности. После первичной профессиональная аккредитация можно сразу же по завершению 6-го курса идти работать участковым терапевтом. В нашей области таких специалистов очень ждут во многих организациях. В преддверии приемной кампании хочу сказать, что выделены бюджетные места на медицинские программы, уже известные вам «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика» получат по 20 бюджетных мест. «Лечебное дело» тоже 20 бюджетных мест. Половина мест будет отдана на целевой прием. Поэтому следите за информацией и заблаговременно обращайтесь в государственный комитет по здравоохранению и фармации, чтобы иметь возможность претендовать на целевое поступление, то есть с гарантированным рабочим местом и поддержкой в течение этих длительных 6 лет учебы. Хочу еще сказать, что медицинская кибернетика уже хорошо известна как стандарт образования псковичам. В наш век развития IT-технологий в медицине она пользуется большим спросом. Мы приглашаем ребят на данное направление. Медицинская биохимия дает широкие возможности для работы в клинической лаборатории больниц сразу же после 6 курса. Милости просим, сдавайте хорошо ЕГЭ и поступайте к нам.

Надежда Назаренко: То есть наша область нуждается в таких специалистах?

Наталья Иванова: Да, наша область нуждается. Нашлись возможности для выделения достаточно большого количества федеральных бюджетных мест.

Надежда Назаренко: Будем надеяться, что это направление будет перспективным. Спасибо большое за уделенное нам время. Напомню, это была Наталья Иванова - проректор по воспитательной и социальной работе ПсковГУ, доктор медицинских наук, профессор. Всего доброго. Приходите к нам еще. Будем рады видеть вас у нас в гостях.

Наталья Иванова: Спасибо за внимание. Всем удачи и здоровья.

Надежда Назаренко: До свидания.

Теги: #ПсковГУ #опорный вуз #опорные университеты #опорный университет
Источник: Псковская Лента Новостей
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