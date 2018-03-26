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Директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова: Мы продолжаем гармонично развивать личности

На радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» продолжаются эфиры с участием представителей Псковского государственного университета. Традиционно с началом весны гостями программы «Беседка» становятся представители опорного вуза региона, которые рассказывают о жизни университета, наиболее перспективных направлениях и самых популярных образовательных программах. 14 марта ведущая радиостанции Надежда Назаренко побеседовала с директором института непрерывного образования ПсковГУ Инной Андреяновой. Представляем вашему вниманию стенограмму эфира.

Надежда Назаренко: «Эхо Москвы в Пскове» продолжает цикл передач «Разговор с деканом», посвященный жизни Псковского государственного университета. У нас в гостях директор института непрерывного образования ПсковГУ, кандидат юридических наук Инна Андреянова. Инна Валерьевна, здравствуйте.

Инна Андреянова: Здравствуйте.

Надежда Назаренко: В одном из своих интервью вы как-то раньше сказали, я процитирую: «Мы в рамках дополнительного образования создаем условия для постоянного гармоничного развития личности, а это процесс непрерывный». Что сегодня институт непрерывного образования ПсковГУ предлагает псковичам для того самого гармоничного развития личности?

Инна Андреянова: Спасибо за цитату, очень приятно. Мы продолжаем гармонично развивать личности. И в спектре наших дополнительных образовательных программ находятся как общеобразовательные программы от языковой подготовки, программ для детей, так и профессиональные, вплоть до переподготовки, когда мы людям даем новую квалификацию.

Надежда Назаренко: Можно поподробнее рассказать, какие, например, вы предлагаете услуги для своих потенциальных учеников?

Инна Андреянова: Если говорить о населении в более широком смысле, то это и дети, и их родители, и бабушки, и дедушки. Детям мы предлагаем, прежде всего, подготовку к основному государственному экзамену и к ЕГЭ. Эти программы всегда востребованы, потому что это то, что необходимо делать ребятам по окончании 9-го и 11-го классов.

Надежда Назаренко: Это нужно каждый год делать, собственно говоря, от этого никуда не деться.

Инна Андреянова: Мы даем это в различном формате: как в групповой форме, так и в индивидуальном порядке, в зависимости от запроса ребят и их родителей. А бабушкам и дедушкам в этом году мы предложили такой курс, как «Основы компьютерной грамотности». Хочу сказать, что запись на курсы происходила очень интересно. В основном записывались не сами бабушки и дедушки, их записывали либо внуки, либо дети. Сейчас программа успешно завершается.

Надежда Назаренко: Бабушки не прогуливали, так как их записывали все-таки дети?

Инна Андреянова: Это очень ответственные наши слушатели, нет они не прогуливали, и мы уделяем им особое внимание.

Надежда Назаренко: С 2016 года на территории России начала действовать система профстандартов. Вы тоже имеете к этому отношение, непосредственно готовите людей для профессиональной переподготовки.

Инна Андреянова: С этого года, как вы правильно сказали, в своих программах мы должны всегда обязательно учитывать эти профессиональные стандарты, как в программах повышения квалификации, так и в программах переподготовки. Если программы повышения квалификации не меняют уровень квалификации работника и не дают ему новое право на новый вид деятельности, то программы переподготовки именно таковые и есть. Сейчас у нас успешно реализуются 2 программы переподготовки, которые связаны с внедрением профессиональных стандартов и изменением требований к рынку труда. Это программа переподготовки «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель», сюда к нам приходят те люди, которые работают в сфере физической культуры и спорта, может быть, фитнес-тренерами, но не имели соответствующего образования. И программа «Экскурсовод». Сейчас находится на рассмотрении Госдумы федеральный закон «Об экскурсоводческой деятельности», который как раз будет предъявлять новые требования к рынку данных услуг. Программа очень востребована, сейчас обучается одна группа, а с 1 сентября будут занятия уже для 2-ой группы.

Надежда Назаренко: Два курса у вас сейчас по сути, да?

Инна Андреянова: Это только два ярких примера, а так по профпереподготовке еще есть программы, которые связаны с педагогикой. К нам часто обращаются и педагоги дошкольных учреждений, для них программа «Педагогика дошкольного образования», и педагоги среднего профессионального образования - для них программа «Педагогика профессионального образования». Им тоже требуется переподготовка, потому что в этой среде тоже действуют соответствующие профессиональные стандарты.

Надежда Назаренко: Инна Валерьевна, скажите, пожалуйста, а какие вообще дополнительные программы сейчас наиболее востребованы у псковского потребителя?

Инна Андреянова: Про подготовку к ЕГЭ и ОГЭ я сказала, это всегда востребовано. Хочу сказать, что к нам сейчас приходят и на курсы языковой подготовки. У нас достаточно широк языковой спектр: французский, немецкий, эстонский, испанский, ну, и конечно, всегда востребован английский.

Надежда Назаренко: Это тоже для разного возраста предполагаются курсы, да?

Инна Андреянова: В группах в основном взрослое население, потому что дети все еще интересуются подготовкой к своим экзаменам. Поэтому мы планируем набирать детские группы с нового учебного года. Об этом всегда даем отдельные рекламные объявления. Также программы повышения квалификации мы предлагаем для отдельных групп населения и для предприятий. Предприятия обращаются к нам конкретно, дают нам спектр компетенций, которые бы они хотели, чтобы освоили их работники. На основе этого вместе с ними разрабатываем программу, которая состоит из тех модулей.

Надежда Назаренко: То есть предприятие делает вам непосредственно заказ на подготовку определенных специалистов, да?

Инна Андреянова: Да, именно так. В основном они хотят подготовить группу специалистов, которые работают у них, чтобы они освоили новые компетенции. Иногда это связано с внедрением профстандартов, иногда это связано с изменением условий производства.

Надежда Назаренко: А что ваш институт может предложить для лиц с ограниченными возможностями?

Инна Андреянова: я бы сказала, для тех, кто с ними работает. Для этого не так давно в структуре института непрерывного образования появился Центр логопедии и дефектологии. Именно эта структура призвана разрабатывать программы, как повышения квалификации, так и переподготовки в этой сфере. У нас реализуется программа переподготовки «Дефектология», ряд программ повышения квалификации для тех лиц, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы предлагаем спектр услуг для родителей, которые имеют таких детишек. Для них у нас индивидуальные образовательные программы. Также мы занимаемся просветительской деятельностью для родительской общественности, для того, чтобы родители умели, знали и могли сами помочь своим детям.

Надежда Назаренко: А вы работаете только с родителями или индивидуальные занятия могут включать в себя приход вместе таким ребенком?

Инна Андреянова: Именно родители приходят со своими детьми, чтобы вместе, по-семейному, научиться друг друга слышать.

Надежда Назаренко: Это востребованная программа?

Инна Андреянова: Да, очень востребованная услуга.

Надежда Назаренко: Вы уже несколько раз сказали, что востребована очень подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Сейчас уже началась активная пора подготовки. На какие подготовительные программы у вас больше спрос в этом году?

Инна Андреянова: В этом году ребята очень серьезно записывались на программу подготовки к основному госэкзамену. Еще у нас есть такая программа, которая называется «Школа успешного абитуриента». Она длится 2 года. Это для тех детей, которые хотят иметь очень стабильную базу подготовки и посвящают этому достаточное время. Кроме подготовительного отделения у нас есть отделение университетских профильных классов. У нас более 600 учащихся в различных общеобразовательных учреждениях города Пскова и города Великие Луки. Сейчас эти ребята приходят в университет и им предложена образовательная программа, которая называется «Адаптированное изучение предметов высшей школы».

Надежда Назаренко: А можно рассказать поподробнее об университетских профильных классах? Что это такое и чем там занимаются?

Инна Андреянова: Это ребята, которые учатся в 9-м, 10-м и в 11-м классах, хотя в этом году у нас появился первый опыт - пятиклассники, которые впоследствии хотят изучать «Таможенное дело».

Надежда Назаренко: Так рано определились…

Инна Андреянова: Это, может быть, и неплохо, потому что у них есть достаточно серьезный и длительный период для того, чтобы подойти к выбору профессии с этой точки зрения взаимодействия с университетом, потому что у нас есть и финансово-экономический факультет, который реализует эту программу и вместе со студентами этих факультетов, вместе с преподавателями ребята участвуют и в студенческой жизни, и в профориентационной. А что касается программы «Адаптированное изучение предметов высшей школы», то она завершается конкурсом, который является итоговой аттестацией по программе. По итогам конкурса ребята могут получить дополнительные баллы при поступлении в ПсковГУ.

Надежда Назаренко: Инна Валерьевна, скажите, пожалуйста, а вот как реагирует ваш институт на изменения, связанные с усложнением экзаменов, если мы возвращаемся к теме подготовки к ЕГЭ.

Инна Андреянова: Не только в теме подготовки к ЕГЭ, а в принципе университет призван следить за изменениями законодательства, потому что мы сами готовим педагогов, следовательно, мы должны уже наших будущих бакалавров этому научить. К тому же председатели предметных комиссий по ЕГЭ – это сотрудники ПсковГУ. В любом случае мы находимся на передовой во всех вопросах изменения законодательства и сразу учитываем это в своих программах.

Надежда Назаренко: Последний вопрос. В эпоху интернета все пытаются найти нужную информацию на различных сайтах, в соцсетях. Где можно узнать о вашем институте информацию, по какому телефону позвонить?

Инна Андреянова: Телефоны 79-76-22 и 79-76-95. Информацию о нас можно узнать и в социальных сетях - Facebook и ВКонтакте, группы называются «Институт непрерывного образования», а также на сайте ПсковГУ в разделе «Подразделения».

Надежда Назаренко: Инна Валерьевна, давайте еще расскажем, кто к вам может обращаться, какая возрастная категория? Жители города Пскова или даже Великих Лук?

Инна Андреянова: К нам может обращаться любая возрастная категория, мы стараемся удовлетворить образовательные потребности каждого. А что касается территориальной принадлежности, то мы работаем и на территории города Великие Луки. Этому способствует нахождение там нашего филиала. У нас есть и выездные курсы. Пожалуйста, обращайтесь, мы с удовольствием для вас все организуем.

Надежда Назаренко: Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях была директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова. Приходите к нам еще, будем рады вас видеть.

Инна Андреянова: Спасибо большое.

Надежда Назаренко: До свидания.

Инна Андреянова: До свидания.