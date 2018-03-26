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Декан ФЕНМиПО Владимир Прокофьев: Факультет у нас очень интересный, студенческая жизнь бьет ключом!

27.03.2018 13:39|ПсковКомментариев: 0

На радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» продолжаются эфиры с участием представителей Псковского государственного университета. Традиционно с началом весны гостями программы «Беседка» становятся представители опорного вуза региона, которые рассказывают о жизни университета, наиболее перспективных направлениях и самых популярных образовательных программах. 16 марта ведущая радиостанции Надежда Назаренко побеседовала с деканом факультета естественных наук, медицинского и психологического образования Владимиром Прокофьевым. Представляем вашему вниманию стенограмму эфира.

Надежда Назаренко: Добрый день, в эфире Надежда Назаренко. «Эхо Москвы в Пскове» продолжает цикл передач «Разговор с деканом», посвященный жизни Псковского государственного университета. У нас в гостях сегодня декан факультета естественных наук, медицинского и психологического образования, профессор, доктор биологических наук Владимир Прокофьев. Владимир Викторович, здравствуйте.

Владимир Прокофьев: Добрый день.

Надежда Назаренко: В прошлом году естественно-географический факультет отмечал 85-летие. Сегодня у вас уже более сложная структура - факультет естественных наук, медицинского и психологического образования. Давайте расскажем нашим радиослушателям, какие направления подготовки реализуются на вашем факультете.

Владимир Прокофьев: Спасибо за вопрос. Да, действительно, у нас прошел юбилей, 85 лет отметил собственно говоря старейший факультет бывшего пединститута. Юбилей прошел хорошо, было много народа, бывших выпускников, так что все были довольны. Нам это позволило подвести некие итоги. Конечно, факультет теперь носит более сложное название, два года назад произошло объединение, и теперь это самый большой факультет в университете и, пожалуй, самый интересный в смысле разнообразия. Здесь реализуются совершенно разные вроде бы направления, но их объединяет то, что все они так или иначе направлены на изучение человека. Естественно-научное направление — это биология, география, химия. Медицинское направление и психологическое. Есть еще кафедра теологии, которая тоже связана с изучением человека. Несмотря на такое, на первый взгляд, странное название и объединение, оно достаточно логично. Как я уже сказал, у нас самый большой факультет - около 1300 студентов. Конечно, это накладывает определенные сложности на процесс управления факультетом, но с другой стороны — зато очень интересно. Студенты разных направлений учатся вместе и, конечно, получают гораздо больше и в смысле общения, и в смысле знаний. Факультет у нас теперь очень своеобразный и очень интересный.

Надежда Назаренко: Владимир Викторович, какие направления сейчас пользуются наибольшим спросом?

Владимир Прокофьев: Вы знаете, трудно сказать. Это зависит от того, на что студент рассчитывает. Конечно, очень большим спросом пользуется медицинское направление. Много студентов учится на дефектологии. Популярным становится восстановленное педагогическое направление, мы опять начали готовить учителей. Если посмотреть по количеству поступающих, то это медицинское направление, тем более что с сентября планируется открытие «Лечебного дела», будем готовить врачей-практиков. Я думаю, что недостатка в студентах не будет.

Надежда Назаренко: Ожидаете наплыв на какое направление в этом году?

Владимир Прокофьев: На медицинское направление наплыв будет как всегда. Тем более, что в этом году нам выделили 60 бюджетных мест, по 20 мест на каждое направление - медицинская биохимия, медицинская кибернетика и лечебное дело. Мы уверены, что закроем эти места. Но и другие направления пользуются популярностью и, думаю, что проблем не должно быть.

Надежда Назаренко: Владимир Викторович, знаю, что у вас есть такое направление, как «Водные биоресурсы и аквакультура». Что это такое? Чему там учат и кем в итоге смогут работать выпускники?

Владимир Прокофьев: Стоит сказать, что на факультете можно выделить три таких направления, которые наиболее актуальны именно для нашего региона. Два из них я уже назвал: это медицина, педагогика. И новое направление, которое появилось с этого года — это «Водные биоресурсы и аквакультура». Особенностью Псковской области служит то, что она является трансграничным регионом и граничит сразу с тремя государствами. Вместе с тем, тенденции развития рыбного хозяйства в настоящее время характеризуются усилением соперничества за право использования водных биоресурсов, а также за рынки сбыта. Кроме того, рыбное хозяйство должно рассматриваться как компонент стратегического назначения, обеспечивающий продовольственную безопасность государства в современных условиях. На территории Псковской области располагается около 3 тысяч озер, это один из самых богатых в этом плане регионов России. Озера благоприятны для товарного рыбоводства. В настоящее время 22 юридических лица занимаются товарным производством. Надо сказать, что они выдали в 2006 году всего 300 или 400 тонн, реальные расчеты показывают, что как минимум в 10 раз больше можно выращивать. Одним из сдерживающих факторов, который не дает в полную силу развернуться, является отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров. В целом, в регионе отсутствуют эффективные механизмы внедрения научных разработок и инновация, наблюдается снижение количества квалифицированных специалистов, старение и утечка научных кадров и отсутствие эффективной системы подготовки и повышения квалификации кадров. Для решения этих проблем и была открыта программа «Водные биоресурсы и аквакультура».

Надежда Назаренко: Это однозначно важное направление именно для нашего региона. Кем смогут работать выпускники?

Владимир Прокофьев: Здесь мы предполагаем широкий фронт работ. Конечно, они могут работать предприятиях товарного производства рыбы, в садковых хозяйствах, прудовых хозяйствах, а также в организациях, занятых охраной водных биоресурсов.

Надежда Назаренко: Наверное, на вашем факультете самая интересная практика. Расскажите, где ребята могут проходить практику, чем они занимаются.

Владимир Прокофьев: Вы абсолютно правы, факультет у нас очень интересный, студенческая жизнь бьет ключом во всех направлениях. Факультет у нас исходно полевой, с выездами. Практики проходят в разных местах - в заповедниках (например, Полистовский), на Чудском озере, в Опухликах. Студенты с удовольствием туда ездят. У географов очень интересные практики, но в последние год-два немного с финансами стало туговато, а так - от Байкала до Карелии и Крыма.

Надежда Назаренко: То есть можно еще и мир посмотреть.

Владимир Прокофьев: Конечно. Те студенты, которые занимаются наукой, дополнительно могут с преподавателями выезжать, например, на 1-2 месяца на Белое море.

Надежда Назаренко: А с какого курса начинается практика?

Владимир Прокофьев: С 1 курса и до самого конца. И, конечно, очень интересные практики у психологов. Они проходят в таких организациях - вплоть до учреждений исполнения наказаний. Дефектологи проходят практику в Центре лечебной педагогики.

Надежда Назаренко: Психологов, может, и на производство приглашают?

Владимир Прокофьев: Приглашают. Психологи вообще очень востребованы в самых разных областях.

Надежда Назаренко: Получается, что все выпускники вашего факультета востребованы, по всем направлениям.

Владимир Прокофьев: На юбилее я как раз отмечал, что трудно найти область или организацию, где бы не работали наши выпускники. Это практически невозможно.

Надежда Назаренко: Мы видели фоторепортаж с вашего юбилея, там было очень много знакомых лиц. Расскажите, где абитуриенты смогут найти информацию о том, что им нужно подготовить для поступления на ваш факультет.

Владимир Прокофьев: Традиционно, вся информация выложена на сайте. Также мы проводим дни открытых дверей, где подробно рассказываем о факультете, об условиях приема, знакомим с кафедрами, с направлениями. Потенциальные абитуриенты, которые заинтересуются, в любое время могут подойти на факультет, в деканат, где им всегда помогут и все расскажут.

Надежда Назаренко: Спасибо большое. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня был декан факультета естественных наук, медицинского и психологического образования, профессор, доктор биологических наук Владимир Прокофьев. Приходите к нам еще. До свидания.

Владимир Прокофьев: Большое спасибо, обязательно приду. 

Теги: #ПсковГУ #опорный вуз #опорные университеты #опорный университет
Источник: Псковская Лента Новостей
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