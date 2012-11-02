Специалисты ЗАО «ЗЭТО» проходят повышение квалификации на базе филиала ПсковГУ в Великих Луках

В Псковской области продолжается программа повышения квалификации «Технологическая подготовка производства и «CAD-CAM» проектирование обработки металлов для станков с ЧПУ».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Институте непрерывного образования, программа проводится в городе Великие Луки на базе филиала ПсковГУ по заказу предприятия ЗАО «ЗЭТО» для обучения своих специалистов.

Обучение проводят высококвалифицированные преподаватели ПсковГУ.

Это уже не первая программа повышения квалификации, реализуемая по заказу ЗАО «ЗЭТО» в Псковском государственном университете. Общий объем программы составляет 72 часа. Обучение слушателей проходит с частичным отрывом от работы. По окончанию обучения (1 апреля) слушатели получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Источник: Псковская Лента Новостей