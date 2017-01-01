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Куренков Александр Михайлович
и.о. генерального директора ГП Псковской области «Псковпассажиравтотранс»
Родился 29 июля 1953 года в Новосокольниках, в семье железнодорожников.
В 1977 году окончил факультет английского языка, истории и обществоведения ПГПИ им.С.М.Кирова, служил в рядах советской армии в воздушно-десантных войсках.
В 1987 году с отличием окончил факультет управления народным хозяйством Ленинградской Высшей партийной школы.
С 1977 года на комсомольской работе, с 1982 года – в Псковском обкоме КПСС.
В 1987 году ЦК КПСС направлен в Таджикистан. В 1987-1992 годах работал вторым секретарем горкома партии, председателем Турсунзадевского Совета народных депутатов, депутатом городского Совета двух созывов. Возглавлял штаб Всесоюзной стройки – крупнейшего в СССР Таджикского алюминиевого завода.
С 1993 по 2003 годы – руководитель ряда коммерческих предприятий Пскова. С августа 2003 года в администрации Псковской области – начальник комитета по региональной политике и местному самоуправлению
С мая 2004 года - начальник отдела транспорта и связи
С марта 2005 по апрель 2007 года - председатель комитета по транспорту, связи, и информационно-коммуникационным технологиям.
С 2007 года работал советником вице-губернатора
С 2010 года - заместитель директора государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс»
С 16 марта 2017 года – и.о. генерального директора ГП Псковской области «Псковпассажиравтотранс»
Источник: Псковская Лента Новостей