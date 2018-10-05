Происшествия

В Пскове ищут пропавшего продавца с рынка «Нива»

УМВД России по городу Пскову разыскивается Серка Светлана Вайновна, 1955 года рождения, Она зарегистрирована в деревне Дешманы Палкинского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 2000 по 2005 год эта уроженка Красноярского края проживала в г. Пскове в районе Завеличья. Работала продавцом на рынке «Нива». С января 2005 года С.В.Серка утратила связь с родственниками. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50 лет, рост около 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные прямые, стрижка. Лицо овальное, подбородок слегка заостренный, брови дугообразные, глаза зеленые, нос прямой, уши с проколами.

Особая примета: на руке имеется шрам от ожога у основания большого и указательного пальцев.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении С.В.Серка, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 921-215-08-89 или 02.