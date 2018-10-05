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Великолукский живодер подозревается в убийстве друга

Великолучанин, осужденный за живодерство, обвиняется в убийстве человека. Сюжет о «переквалификации» молодого человека вышел в эфир на канале «Россия 24» в рамках программы «Вести. Дежурная часть».

Напомним, в ноябре 2017 года молодой человек выбросил таксу из окна многоэтажки. Судом ему было назначено наказание по ч. 1 ст. 245 УК РФ в виде 8 месяцев ограничения свободы.

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Летом 2018 года великолучанин был задержан уже за убийство друга.

«Обвиняемый вместе с хозяйкой квартиры избили потерпевшего. В общей сложности они нанесли ему около 1,5 десятков ударов руками и ногами по различным частям тела. В результате тупой травмы живота мужчина скончался. В настоящее время к обвиняемым продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания», - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Псковской области Антон Доброхотов.

Добавим, что на следственный эксперимент обвиняемый был доставлен в футболке с надписью «Царь. Просто царь».