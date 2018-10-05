Происшествия

87 тысяч рублей заплатил великолучанин несуществующей фирме за стройматериалы

В Великих Луках горожанин стал жертвой интернет-мошенничества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМД России по Псковской области, по имеющимся данным, в конце сентября житель Великих Лук на одном из сайтов в интернете заинтересовался объявлением о продаже пеноблоков и строительного клея. По указанному телефону он созвонился с продавцом. В офисе фирмы в Великих Луках был заключен договор на доставку этих стройматериалов.

Заказчик заплатил более 87 тысяч рублей, однако заказанных пеноблоков и строительного клея так и не дождался. Телефон фирмы оказался выключенным. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В результате проведенных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Это 35-летний безработный, ранее судимый великолучанин. По данному факту проводится проверка.

В связи с этим полиция убедительно просит жителей региона проявлять максимальную осмотрительность в подобных ситуациях, особенно при проведении различных операций купли-продажи через интернет.