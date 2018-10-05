Происшествия

Футболисты Кокорин и Мамаев подрались с чиновниками Минпромторга

Футболисты Кокорин и Мамаев подрались с чиновниками Минпромторга. Как передает «Интерфакс», в результате инцидента в центре Москвы пострадали два чиновника ведомства. Им потребовалась медицинская помощь,

«Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга РФ. Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях Москвы, где им была оказана необходимая помощь», - сказала руководитель пресс-службы министерства Залина Корнилова.

По ее словам, по факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. «Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации», - сказала Корнилова.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что в кафе на Арбате, предположительно, между футболистами Кокориным, Мамаевым и чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу. Источник уточнил, что полученная чиновником травма не представляет угрозы здоровью. В пресс-службе ГУ МВД Москвы подтвердили проверку по факту конфликта в кафе на Арбате, не уточнив имен его участников.

Кокорин и Мамаев ранее играли за сборную РФ по футболу, однако на последний чемпионат мира они не попали. Сейчас Кокорин защищает цвета «Зенита», а Мамаев выступает за «Краснодар». Накануне в Санкт-Петербурге между этими командами прошел матч, завершившийся победой хозяев со счетом 2:1.

Оба футболиста неоднократно становились героями неспортивных новостей. В июле 2016 года они стали героями скандала с шампанским в Монако: в СМИ появилась видеозапись, на которой футболисты участвуют в вечеринке в Монако, в ходе которой было потрачено около 250 тыс. евро на шампанское. Это произошло через некоторое время после вылета сборной России из чемпионата Европы-2016, где, набрав одно очко в своей группе, сборная России не смогла пробиться в плей-офф.

Зимой 2017 года Кокорин обнародовал в соцсетях фото, где он позирует в футболке с изображением наркобарона Пабло Эскобара. В конце февраля того же года Кокорина задержали за грубое нарушение правил дорожного движения в центре Москвы на автомобиле «Бентли» и впоследствии лишили прав.