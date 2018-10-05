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Происшествия

В Гдовском районе убийца заплатит ребенку за то, что лишил его матери

09.10.2018 09:02|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Гдовского района по обращению местного жителя провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что сожитель матери ребенка, опекуном которого является заявитель, вступившим в законную силу приговором суда признан виновным в совершении ее убийства и осужден к длительному сроку лишения свободы.

Свидетелем данного преступления стал сын убитой женщины, который в результате умышленных действий ответчика потерял близкого родственника, остался сиротой, испытав в связи с этим глубокие нравственные страдания. 

В этой связи прокурором района в интересах несовершеннолетнего в суд направлено исковое заявление о взыскании с виновного в совершении преступлении лица компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Требования прокурора судом удовлетворены, с ответчика  в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле в прокуратуре Гдовского района.

Теги: #прокуратура #Гдовский район #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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