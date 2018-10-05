Происшествия

Росгвардейцы задержали в Острове магазинного вора

В Острове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в хищении. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта, магазина на улице 1 Мая, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 40-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртные напитки. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.